Không lên Sở làm việc, Facebooker đăng ảnh cổng chào cạnh quần lót trần tình: 'Tôi đăng cho vui'

Người đăng ảnh cổng chào cạnh ảnh quần lót cho biết chỉ đăng ảnh cho vui. Anh giải thích rằng xưa nay mình vẫn luôn vui đùa để mang lại niềm vui cho người khác, không ngờ bản thân lại gặp rắc rối.

Những ngày vừa qua, dư luận xôn xao khi một Facebooker đăng hình ảnh cổng chào đường đèn nghệ thuật Xuân Mậu Tuất ở TP Cần Thơ cùng chiếc quần lót. Người đăng ảnh này có tên thật Chung Hoàng Chương, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Anh Chương đã đăng ảnh cổng chào kèm ảnh quần lót lên trang cá nhân - Ảnh: Facebook

Chiều 28/12, anh Chung Hoàng Chương được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cần Thơ mời lên làm việc, tuy nhiên anh đã không đến. Lý giải về điều này, anh Chương cho biết: "Nếu đến làm việc mà về không nói gì thì cộng đồng mạng sẽ suy diễn là bị đe doạ, còn nếu về công khai hết buổi làm việc thì sẽ làm khó cho thanh tra sở, vì vậy tốt nhất là không đến làm việc". Tuy nhiên, nếu Thanh tra sở gửi văn bản lần 2, có ý bắt buộc phải lên làm việc thì anh sẽ chấp hành.

Đồng thời, Facebooker này trần tình, mình chỉ đăng ảnh cho vui, không có ý định xúc phạm ai hay điều gì. Anh Chương giải thích rằng xưa nay vẫn luôn vui đùa để mang lại niềm vui cho người khác, không ngờ bản thân lại gặp rắc rối - theo Saostar.

Ông Đỗ Hoàng Trung - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ cho biết mục đích Sở mời anh Chương lên làm việc là muốn nghe anh trình bày, giải thích sự việc chứ không có ý định xử phạt.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn luật sư TP Cần Thơ) cho rằng anh Chương có quyền không lên làm việc theo thư mời của Sở Thông tin truyền thông TP Cần Thơ. Cơ quan chức năng cũng không thể cưỡng chế anh trong trường hợp này.

Nói về bức hình phản cảm anh Chương đăng lên Facebook, luật sư nhận định đây là 2 hình ảnh hoàn toàn độc lập, không được ghép lại với nhau nên không thể nói anh Chương đang so sánh cổng chào với quần lót. Đây chỉ là góc nhìn và suy diễn của cá nhân anh Chương.

Hình ảnh cổng chào đường đèn nghệ thuật là bộ mặt của TP Cần Thơ, người dân có quyền nhận xét đẹp xấu. "Về mặt đạo đức, hành động của anh Chương hơi phản cảm. Tuy nhiên về khía cạnh pháp luật thì rất khó xử lý", luật sư Đức nhận định.

Facebooker đăng ảnh cổng chào cạnh ảnh quần lót không đến làm việc theo thư mời Chủ facebook Chương May Mắn không đến làm việc theo thư mời của chánh thanh tra Sở Thông tin truyền thông TP Cần Thơ về việc đăng ảnh cổng chào cạnh ảnh quần lót.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-len-so-lam-viec-facebooker-dang-anh-cong-chao-canh-quan-lot-tran-tinh-toi-dang-cho-vui-264514.html