Vụ cổng chào bị ví với quần lót phụ nữ: Phan Anh bất ngờ nói điều táo bạo hơn cả người bị mời lên làm việc

Khẳng định cổng chào giống quần lót phụ nữ là không hề xấu, MC Phan Anh khiến nhiều người bật cười bởi sự dí dỏm, hài hước của ông bố trẻ.

Mới đây, MC Phan Anh bất ngờ lên tiếng về thông tin một người đàn ông ở Cần Thơ bị Sở Thông tin - Truyền thông mời lên làm việc vì ví cổng chào Xuân giống quần lót phụ nữ. Theo đó, nam MC gắn đường link một bài báo đưa thông tin này và bày tỏ quan điểm của mình. Phan Anh cho rằng sự ví von như thế không có gì quá đáng, bởi quần lót phụ nữ hay những từ liên quan đến bộ phận sinh dục của phái đẹp đều rất đáng trân trọng.

Bài chia sẻ của MC Phan Anh thu hút nhiều lượt like và bình luận - Ảnh: FBNV “Keke, có lẽ liên tưởng đến Tử cung cho nó thiêng liêng thì đã không bị mời rồi! Mà tử cung, quần lót, bó đuốc, nhành hoa, cánh tay dang rộng… thì sao nhỉ? Miễn là đẹp! Cái cổng này mình thấy không xấu” - MC Phan Anh viết.

Trước đó, vào ngày 16/12, một chủ tiệm sim điện thoại ở Cần Thơ tên Chương đã đăng tải bức ảnh chụp cổng chào đường lên mạng xã hội cùng dòng thông báo: "Ai đi Cần Thơ, đến chổ (chỗ) này thì nhớ là vừa chui qua rồi ghé vào bên phải là tiệm bán sim số may mắn của iem (em) để mua sim cho may mắn đoá (đó) nghe hôn.?!". Đính kèm bài chia sẻ, Facebooker này còn gắn hình ảnh chiếc quần lót sexy của phụ nữ khiến rất nhiều cư dân mạng nhảy vào bình luận. Sau đó ít ngày, anh Chương bất ngờ bị Sở Thông tin - Truyền thông TP Cần Thơ mời lên giải trình về hành động “đăng tải thông tin sai lệch” của mình. Chủ tiệm sim điện thoại đăng tải hình ảnh cổng chào Xuân với những dòng chú thích hài hước - Ảnh: Internet Văn bản anh Chương bị Sở Thông tin - Truyền thông TP Cần Thơ mời lên làm việc - Ảnh: Vietnamnet

MC Phan Anh thông báo rút lui, bỏ lỡ cơ hội trở thành MC ‘Ai là triệu phú’ MC Phan Anh bất ngờ tiết lộ sẽ không tham gia casting cho vị trí MC chương trình "Ai là triệu phú". Việc này khiến khán giả và các người hâm mộ tiếc nuối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-cong-chao-bi-vi-voi-quan-lot-phu-nu-phan-anh-bat-ngo-noi-dieu-tao-bao-hon-ca-nguoi-bi-moi-len-lam-viec-264429.html