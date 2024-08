Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 2/8, tại công trường thi công Nhà máy nghiền xỉ thải phốt pho (do Công ty CP sản xuất và Thương mại Lao Kay làm chủ đầu tư, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, thuộc thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử vong tại hiện trường, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu và 3 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân - Ảnh: Báo Giao Thông

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định trong lúc dùng tời kéo ca-bin đưa 6 công nhân lên cao để thi công lò cao thì bất ngờ đứt cáp, ca-bin chở công nhân rơi xuống đất từ độ cao 20 m.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp đến hiện trường giải quyết sự cố, điều tra nguyên nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai nhận định: Đơn vị thi công sử dụng cẩu tháp nâng hạ hàng hóa để vận chuyển người là vi phạm quy định về an toàn lao động.