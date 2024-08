Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 1/8, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã hoàn tất cáo trạng vụ án cháy quán Karaoke An Phú làm 32 người chết, đề nghị truy tố trước Tòa án nhân dân cùng cấp đối với 6 bị can gồm: Lê Anh Xuân, Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng, Phạm Thị Hồng, Nguyễn Thành Luân bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" và Nguyễn Văn Võ bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cảnh sát chữa cháy quán karaoke An Phú - Ảnh: VnExpress

Tuy nhiên, sau đó Tòa đã trả hồ sơ đề nghị mở rộng điều tra, kết quả điều tra phát hiện thêm hành vi vi phạm của 2 bị can gồm: Phạm Thị Hồng, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Bình Dương và Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh.

Theo hồ sơ, Hồng nhận thi công và hoàn thiện hệ thống PCCC của cơ sở Karaoke An Phú. Do không đủ điều kiện về chuyên môn và cơ sở pháp lý để thi công và hoàn thiện hồ sơ xin nghiệm thu hệ thống PCCC của cơ sở Karaoke An Phú nên Hồng đã thuê ông Nguyễn Nhất Linh (SN 1981, ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thi công, hoàn thiện hệ thống PCCC của cơ sở Karaoke An Phú.