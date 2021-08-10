Khởi tố gã đàn ông bạo hành dã man con riêng của vợ 'hờ' ở Bình Dương

Xã hội 10/08/2021 08:58

Đối tượng bạo hành dã man bé trai 5 tuổi ở Bình Dương gây bức xúc trong dư luận vừa bị cơ quan chức năng khởi tố.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 10/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Thuận An (Bình Dương) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoài N. (29 tuổi, thường trú Q.8, TP.HCM; tạm trú tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương) về hành vi "hành hạ người khác". Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo Infonet/ Vietnamnet, qua điều tra của cơ quan chức năng, Lê Hoài N. chung sống như vợ chồng với chị N.H.T (SN 1992, ngụ Đồng Nai) ở khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) cùng với cháu B.N.P.A (SN 2016) là con riêng của chị T.

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Bé P.A bị N. bạo hành dã man - Ảnh: Cắt từ clip

Khoảng 20h ngày 3/8, sau khi uống rượu, Lê Hoài N. nhớ lại chuyện mâu thuẫn giữa mình với chồng cũ của T. (cha cháu P.A) nên muốn trút giận lên người cháu P.A.

Không chỉ vậy, trước đó, N. từng nhiều lần mượn cớ là cháu P.A thường hay nói dối mình để có thể dùng tay, chân đánh đánh đập dã man cháu P.A. Nhiều lần Nam nhấc bổng cháu lên cao rồi ném xuống tấm nệm trên nền nhà mặc cho cháu gào khóc, van xin.

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Đối tượng Lê Hoài N. làm việc tại cơ quan công an - Ảnh: Infonet

Những hành vi bạo hành này được ghi lại trong đoạn clip dài hơn 4 phút được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong lúc sự việc diễn ra, chị T. có mặt tại nhà, nhiều lần chứng kiến con bị đánh nhưng không can thiệp. Mãi đến khi N. quá mạnh tay, nguy hiểm đến tính mạng của con mình thì T. mới van xin Nam đừng đánh nữa.

N. hùng hổ định đánh luôn cả T. nhưng sau đó dừng lại và tuyên bố, nếu chị T. không đưa cháu P.A về nhà ngoại sinh sống thì y sẽ đi khỏi nhà. Sau khi đoạn clip lan truyền, Công an phường Bình Chuẩn mời đã N. đến cơ quan làm việc và hắn cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

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Liên quan đến vụ việc cháu bé bị hành hung ở Bình Dương, bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Trưởng phòng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới (Sở LĐTB&XHH tỉnh Bình Dương) thông báo về tình hình hiện tại của em.

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