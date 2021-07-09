Qua khám xét 2 căn hộ của nhóm đối tượng bắt giữ người trái phép tại 1 chung cư ở quận Bình Tân, TP.HCM, cơ quan công an đã thu giữ nhiều hung khí, 2,3kg ma tuý và 400 viên thuốc lắc.

Theo thông tin của Thanh Niên, ngày 8/7, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.Bình Tân tạm giữ nhóm giang hồ về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy". Được biết, trước đó, ngày 24/6, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp lại 2 thanh niên có hành vi cướp giật ĐTDĐ trước một văn phòng công chứng nằm trên Tỉnh lộ 15 (H.Củ Chi, TP.HCM). Từ đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều tra và truy bắt 2 đối tượng trên. Không lâu sau đó, tổ trinh sát đã tiếp tục bắt giữ được tên cầm đầu băng nhóm là Đào Đức Cường (27 tuổi) cùng 3 đồng phạm.

Tạm giữ nhóm đối tượng có hành vi 'Cưỡng đoạt tài sản', 'Bắt giữ người trái pháp luật' và 'Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy' - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị Qua điều tra, Đội 3 PC02 phát hiện nhóm cướp giật này thường xuyên tới 1 chung cư ở P. Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM nên đã phối hợp với lực lượng Công an Q.Bình Tân kiểm tra. Tại đây, công an đã ập vào kiểm tra 2 căn hộ và phát hiện nhóm đối tượng gồm Đỗ Văn Kiên (27 tuổi, quê Hải Phòng) cùng 5 đàn em tàng trữ nhiều nhiều ma tuý, hung khí,… Ngoài ra, nhóm Kiên còn giam giữ một nam thanh niên (25 tuổi) vì thiếu nợ 30 triệu đồng. Đỗ Văn Kiên (27 tuổi) bị bắt giữ cũng 5 đàn em tại một chưng cư ở Q.Bình Tân, TP.HCM - Ảnh: Thanh Niên Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, tại cơ quan chức năng, nam nạn nhân cho biết anh mượn Kiên số tiền 18 triệu đồng và chưa trả. Vì vậy, Kiên bắt giữ anh đưa tới căn hộ chung cư này để đánh đập, ép sử dụng ma tuý. Sau đó, nhóm Kiên còn quay clip gửi cho người thân của anh để yêu cầu trả nợ gốc lẫn lãi.

Công an thu giữ nhiều hung khí và 2,3kg ma tuý tại căn hộ chung cư của nhóm giang hồ này - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị Bên cạnh đó, khi công an kiểm tra căn hộ khác của nhóm đối tượng này đã phát hiện Nguyễn Tấn Tài (SN 2003, ngụ huyện Bình Chánh) cùng 3 người khác đang tàng trữ hơn 400 viên thuốc lắc và một số ma túy. Qua quá trình khám xét 2 căn hộ, tổng lượng ma tuý thu giữ được là 2,3 kg. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Bắt giữ đối tượng quay clip chôn sống nam thanh niên như thời trung cổ Vụ việc 1 nam thanh niên ở Nghệ An bị 1 nhóm người bắt giữ, hành hạ rồi đào hố chôn sống từng một thời gian gây phẫn nộ dư luận. Ngay sau khi công an vào cuộc, kẻ quay clip đã bỏ trốn lên Tây Nguyên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-nhom-giang-ho-tu-y-bat-giam-danh-dap-con-no-o-tphcm-ep-dung-chat-cam-roi-quay-clip-gui-nguoi-than-bat-tra-no-411806.html