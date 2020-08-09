Khoảnh khắc 'cười không thấy mặt trời' của hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi trên giường bệnh đốn tim dân mạng

Xã hội 09/08/2020 10:07

Hơn 3 tuần sau ca phẫu thuật tách rời, sức khỏe của 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đang tiến triển rất tốt. Dù phải nằm trên giường bệnh, hai bé gái vẫn cực kỳ mạnh mẽ, vui vẻ khiến ai cũng phải khâm phục.

Hơn 3 tuần sau ca phẫu thuật tách rời, sức khỏe của hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đang tiến triển rất tốt. Khoảng 6 tuần tới, hai chị em sẽ được tháo bột để tập đi.

Sáng nay (9/8), Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp tục đăng tải những thông tin, hình ảnh cực đáng yêu của Trúc Nhi - Diệu Nhi trên giường bệnh. Tinh thần lạc quan, mạnh mẽ của hai "chiến binh" nhỏ tuổi khiến ai cũng phải khâm phục.

truc nhi dieu nhi 1
Không biết có chuyện gì vui mà cười không thấy mặt trời thế này - Ảnh: FB
truc nhi dieu nhi 2
Còn biết bĩu môi làm nũng nữa chứ - Ảnh: FB

Theo TS.BS Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ phải trải qua thêm 4 cuộc đại phẫu để tạo hình khung chậu, tiết niệu, tiêu hóa và tầng sinh môn. Tất cả mọi người đều cầu chúc những điều tốt đẹp, may mắn nhất sẽ đến với hai cô bé dũng cảm.

truc nhi dieu nhi 3truc nhi dieu nhi 4truc nhi dieu nhi 5

truc nhi dieu nhi 6
Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ phải trải qua nhiều cuộc đại phẫu để có được hình hài nguyên vẹn - Ảnh: FB

Hai bé song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương vào ngày 6/7/2019 trong tình trạng bị dính liền phức tạp.

Sau khi sinh mổ thành công, các bác sĩ tại BV Nhi đồng Thành phố đã tiến hành theo dõi, chăm sóc các bé theo một chế độ đặc biệt.

Đến ngày 15/7 vừa qua, trong cuộc đại phẫu căng thẳng kéo dài 12 tiếng, hơn 100 y bác sĩ đã hợp sức phẫu thuật tách rời thành công hai bé sinh đôi dính liền khiến ai nấy vui mừng khôn xiết. 

Hé lộ hình ảnh mới nhất của Trúc Nhi - Diệu Nhi: Cười tươi rói khi gặp bố mẹ, nằm xa nhưng vẫn luôn hướng mắt về nhau

Hé lộ hình ảnh mới nhất của Trúc Nhi - Diệu Nhi: Cười tươi rói khi gặp bố mẹ, nằm xa nhưng vẫn luôn hướng mắt về nhau

Sau hơn 2 tuần phẫu thuật, sức khỏe của Trúc Nhi - Diệu Nhi đã tốt hơn rất nhiều. Hình ảnh mới nhất của cặp song sinh khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Xem thêm
Từ khóa:   sinh đôi dính liền chị em sinh đôi phẫu thuật tách rời

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản