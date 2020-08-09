Hơn 3 tuần sau ca phẫu thuật tách rời, sức khỏe của 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đang tiến triển rất tốt. Dù phải nằm trên giường bệnh, hai bé gái vẫn cực kỳ mạnh mẽ, vui vẻ khiến ai cũng phải khâm phục.

Hơn 3 tuần sau ca phẫu thuật tách rời, sức khỏe của hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đang tiến triển rất tốt. Khoảng 6 tuần tới, hai chị em sẽ được tháo bột để tập đi.

Sáng nay (9/8), Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp tục đăng tải những thông tin, hình ảnh cực đáng yêu của Trúc Nhi - Diệu Nhi trên giường bệnh. Tinh thần lạc quan, mạnh mẽ của hai "chiến binh" nhỏ tuổi khiến ai cũng phải khâm phục.

Không biết có chuyện gì vui mà cười không thấy mặt trời thế này - Ảnh: FB

Còn biết bĩu môi làm nũng nữa chứ - Ảnh: FB

Theo TS.BS Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ phải trải qua thêm 4 cuộc đại phẫu để tạo hình khung chậu, tiết niệu, tiêu hóa và tầng sinh môn. Tất cả mọi người đều cầu chúc những điều tốt đẹp, may mắn nhất sẽ đến với hai cô bé dũng cảm.

Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ phải trải qua nhiều cuộc đại phẫu để có được hình hài nguyên vẹn - Ảnh: FB

Hai bé song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương vào ngày 6/7/2019 trong tình trạng bị dính liền phức tạp.

Sau khi sinh mổ thành công, các bác sĩ tại BV Nhi đồng Thành phố đã tiến hành theo dõi, chăm sóc các bé theo một chế độ đặc biệt.

Đến ngày 15/7 vừa qua, trong cuộc đại phẫu căng thẳng kéo dài 12 tiếng, hơn 100 y bác sĩ đã hợp sức phẫu thuật tách rời thành công hai bé sinh đôi dính liền khiến ai nấy vui mừng khôn xiết.

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