Hé lộ hình ảnh mới nhất của Trúc Nhi - Diệu Nhi: Cười tươi rói khi gặp bố mẹ, nằm xa nhưng vẫn luôn hướng mắt về nhau

Xã hội 30/07/2020 15:57

Sau hơn 2 tuần phẫu thuật, sức khỏe của Trúc Nhi - Diệu Nhi đã tốt hơn rất nhiều. Hình ảnh mới nhất của cặp song sinh khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Sáng nay (30/7), Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vừa chia sẻ những hình ảnh mới nhất của 2 chị em Trúc Nhi - Diệu Nhi sau hơn 2 tuần diễn ra ca phẫu thuật tách rời.

Theo đó, sức khỏe của cặp song sinh đã có nhiều chuyển biến tích cực, cả Trúc Nhi và Diệu Nhi đều đã cai được máy thở và uống sữa tốt. Đặc biệt, trong quá trình tập vật lý trị liệu, Diệu Nhi hợp tác tốt với các bác sĩ. Các vết thương ở phần bụng, hông của bé đã khá khô ráo, kết quả cấy vi sinh đều âm tính.

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Sau 2 tuần phẫu thuật tách rời, sức khỏe của Trúc Nhi và Diệu Nhi đều đã tiến triển rất tốt - Ảnh: Facebook

Lúc được bố mẹ vào thăm, cả Trúc Nhi và Diệu Nhi đều cười tươi, tỏ vẻ nũng nịu vô cùng dễ thương. Mặc dù được cho nằm cách xa nhau nhưng cả hai đều luôn hướng ánh mắt về phía nhau.

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Mỗi khi nhìn thấy mọi người, cả 2 bé đều cười tươi vui vẻ - Ảnh: Facebook

“Chị ở đầu sông em cuối sông
Từng chung mạch máu, thần kinh...mông
Xa nhau đã chín bao mùa lúa
Nay ngày gặp lại, nhớ mênh mông...

Hai giường giãn cách xa nhau vậy mà Táo với chị Dâu cứ hướng ánh nhìn, ngoái đầu vào nhau suốt, các cô chăm mà buồn cười chịu không nổi, nay hai em đều tươi vui, cười tươi rói nắc nẻ khi được các cô pha trò...

Trúc Nhi - Diệu Nhi ngoan vậy đó, dù rất thương nhau nhưng sẽ cố gắng thực hiện giãn cách tốt, để không lây chéo nhiễm trùng cho nhau, mong mọi người cũng vậy nha ạ”, bài viết được chia sẻ trên fanpage Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

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Dù ở 2 giường khác nhau nhưng cả hai vẫn luôn hướng mắt về nhau - Ảnh: Facebook

Sau khi những hình ảnh này được chia sẻ, cư dân mạng vô cùng vui mừng, đồng thời gửi lời cầu chúc cho 2 bé sớm ngày khỏe mạnh. 

Hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đã hết sốt, uống được sữa và cử động bàn chân thoải mái hơn

Hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đã hết sốt, uống được sữa và cử động bàn chân thoải mái hơn

Chiều 27/7, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết hiện sức khỏe của 2 chị em Trúc Nhi - Diệu Nhi đang phục hồi tốt, hiện đã uống được từ 20-40ml sữa, đặc biệt Diệu Nhi được giảm thuốc an thần, rất hoạt bát.

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