Tình trạng sức khỏe của Trúc Nhi - Diệu Nhi sau 10 ngày phẫu thuật: Đã hết sốt, uống được sữa

Xã hội 26/07/2020 17:38

Sau 10 ngày phẫu thuật tách rời, cặp song sinh dính nhau Trúc Nhi - Diệu Nhi đã hết sốt, uống được sữa.

Nhiều ngày qua, thông tin về cặp song sinh dính nhau Trúc Nhi - Diệu Nhi luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Mới đây, theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, sau 5 ngày phẫu thuật bé Diệu Nhi đã hết sốt, Trúc Nhi cũng vừa cắt sốt được 1 ngày.

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Sức khỏe của cặp song sinh dính nhau Trúc Nhi - Diệu Nhi đang dần hồi phục - Ảnh: Internet

Sau 10 ngày phẫu thuật, cả 2 bé đều đã giảm đau nhiều, đang dần ăn được sữa. Tuy nhiên, trong cuộc mổ, bé Trúc Nhi phải chịu những đường mổ phức tạp do cắt nối ruột và tổn thương nhiều hơn. Thế nên hiện tại Trúc Nhi vẫn đang phải sử dụng máy thở bởi các bác sĩ đang đợi bé dứt sốt hẳn và giải quyết được tình trạng nhiễm trùng. Từ ngày 25/7, Trúc Nhi đang được các bác sĩ cho ăn sữa bán phần. Mỗi lần, bé ăn được 20-30 ml sữa, chia thành 6-8 cữ một ngày, tiêu hóa tốt, theo Zing.

Thông tin sức khỏe của 2 bé khiến dân mạng hết sức vui mừng. Mọi người đều hy vọng Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ sớm bình phục, có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. 

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Tuy nhiên, hiện tại Trúc Nhi vẫn đang phải thở máy - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 15/7, người dân khắp cả nước hồi hộp theo dõi ca mổ tách rời cặp song sinh dính nhau với sự tham gia của gần 100 y, bác sĩ từ các bệnh viện lớn từ TP. HCM. Sau 13 tiếng đồng hồ, ca mổ đã thành công tốt đẹp.

Dù vậy, các bác sĩ vẫn đang theo dõi tình trạng của các bé để tiếp tục quá trình hậu phẫu, tạo hình các bộ phận quan trọng và tập vật lý trị liệu.

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Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, Lexi và Sydney được ở lại với đời, trong thân thể riêng biệt của chính các em.

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