Mới đây, Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn số 15 liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 416 tại Đà Nẵng.
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Liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 416 tại Đà Nẵng, vào 13 giờ hôm nay (26/7), Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn số 15, đề nghị những ai đã đến Trung tâm tiệc cưới For You Palace, địa điểm tại Công viên Trung tâm đường 2/9, Hải Châu, TP. Đà Nẵng trong thời gian từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút ngày 18/7/2020 cần:
- Liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.
- Gọi đến tổng đài 1900988975 cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.
- Thực hiện cách ly tại nhà
- Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn/ hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn/ và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.
Như thông tin trước đó đã đưa, ca bệnh 416 được phát hiện trong cộng đồng tại Đà Nẵng. Trong 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở Đà Nẵng, không đi ra tỉnh khác, ít đi khỏi nơi lưu trú, không tiếp xúc với người lạ.
Trước đó, vào ngày 18/7/2020, bệnh nhân có đi đám cưới cháu ruột của vợ tại Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Palace (Đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).