Mới đây, Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn số 15 liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 416 tại Đà Nẵng.

Liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 416 tại Đà Nẵng, vào 13 giờ hôm nay (26/7), Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn số 15, đề nghị những ai đã đến Trung tâm tiệc cưới For You Palace, địa điểm tại Công viên Trung tâm đường 2/9, Hải Châu, TP. Đà Nẵng trong thời gian từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút ngày 18/7/2020 cần:

- Liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

- Gọi đến tổng đài 1900988975 cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

- Thực hiện cách ly tại nhà

- Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn/ hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn/ và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.

Bộ Y tế phát hành thông báo khẩn tìm kiếm người liên quan đến ca nhiễm Covid-19 số 416 - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, ca bệnh 416 được phát hiện trong cộng đồng tại Đà Nẵng. Trong 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở Đà Nẵng, không đi ra tỉnh khác, ít đi khỏi nơi lưu trú, không tiếp xúc với người lạ.

Trước đó, vào ngày 18/7/2020, bệnh nhân có đi đám cưới cháu ruột của vợ tại Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Palace (Đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Hành trình dịch tễ của bệnh nhân Covid-19 thứ 418: Ở bệnh viện nhiều ngày, không tiếp xúc với người nước ngoài Trong vòng 1 tháng trước khi nhiễm Covid -19, bệnh nhân 418 không đi ra ngoại tỉnh, không tiếp xúc với người nước ngoài nhưng nhiều ngày chăm sóc bố ở bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-y-te-phat-thong-bao-khan-lien-quan-den-ca-benh-so-416-tai-da-nang-372309.html