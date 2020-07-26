Tình hình dịch Covid-19 ngày 26/7: Hơn 16 triệu người mắc, Triều Tiên có ca nghi nhiễm đầu tiên

Xã hội 26/07/2020 08:18

Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca bệnh không ngừng tăng. Triều Tiên ghi nhận ca nghi nhiễm đầu tiên.

Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến khá phức tạp. Theo thông tin trên Worldometers, tính đến 7 giờ 40 phút sáng nay (26/7), thế giới đã có tổng cộng 16.186.205 ca bệnh, 647.540 người tử vong.

Hôm qua, Việt Nam vừa ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Triều Tiên cũng đã công bố ca nghi nhiễm đầu tiên tại nước này.

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Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vào ngày 26/7 - Ảnh chụp màn hình

Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam

Vào 6 giờ sáng 26/7, bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch cho biết đã có thêm 1 ca bệnh Covid-19 tại Đà Nẵng. Như vậy, tính đến hiện tại nước ta có tổng cộng 418 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người nhiễm được trị khỏi là 365 ca. 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được theo dõi (cách ly) là 11.187 người, trong đó 220 người cách ly tại bệnh viện, 10.193 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, số còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

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Việt Nam ghi nhận ca bệnh thứ 418 - Ảnh: Internet

 Triều Tiên có ca nghi nhiễm đầu tiên

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Triều Tiên vừa có ca nghi nhiễm đầu tiên - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên KCNA, Triều Tiên vừa xuất hiện ca nghi nhiễm đầu tiên. Được biết, người này đã đào tẩu sang Hàn Quốc từ 3 năm trước. Vào ngày 19/7 vừa qua, người này đã vượt biên trái phép quay trở lại Triều Tiên. Phía chính phủ Triều Tiên đã thực hiện một số xét nghiệm máu và hô hấp đối với trường hợp trên và cách ly bệnh nhân này.

Bên cạnh đó, những người tại Kaesong đã tiếp xúc với trường hợp trên trong vòng 5 ngày qua hiện đang được điều tra, xét nghiệm và cách ly. Kể từ khi đại dịch bùng phát, đây là lần đầu tiên Triều Tiên thông báo có trường hợp nghi mắc Covid-19 đầu tiên.

Mỹ có hơn 4 triệu ca nhiễm

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Số người nhiễm bệnh tại Mỹ đã lên đến 4 triệu người - Ảnh: Internet

Hiện tại, Mỹ vẫn đang là nước có số ca nhiễm đứng đầu thế giới. Tính đến hiện tại, nước này có 4.312.288 ca nhiễm, trong đó có 148.340 người tử vong. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ hủy các hoạt động tổ chức Đại hội Quốc gia trong tháng 8/2020 của đảng Cộng hòa tại Jacksonville thuộc bang Florida nhằm bảo vệ người dân nước Mỹ. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục hối thúc các trường học tại Mỹ mở cửa lại trong mùa thu này. 

Với ca nhiễm Covid-19 thứ 416: Chúng ta nhận ra, không thể chủ quan vì nguy cơ rình rập bất cứ lúc nào

Với ca nhiễm Covid-19 thứ 416: Chúng ta nhận ra, không thể chủ quan vì nguy cơ rình rập bất cứ lúc nào

Khi thế giới vẫn đang vật lộn chống dịch, Việt Nam đã may mắn trải qua 99 ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, khiến nhiều người dân dường như quên hẳn cái tên "Covid-19". Hôm nay, nam bệnh nhân tại Đà Nẵng đã được khẳng định dương tính Covid, khiến nhiều người dân nhận ra nguy cơ vẫn luôn rình rập.

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Từ khóa:   Covid-19 nhiễm Covid-19 Triều Tiên

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