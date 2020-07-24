Bệnh nhân đang sống chung với vợ và con gái tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Được biết trong khoảng 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở thành phố Đà Nẵng, không đi ra tỉnh ngoài.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng , nam bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 có tên T.V.D (sinh năm 1963).

Ngày 16/7/2020, bệnh nhân T.V.D có đến tầng 5, khoa Can thiệp tim mạch - Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng) để chăm sóc mẹ đang nằm viện.

Trước đó, vào ngày 7/7/2020, bệnh nhân T.V.D đến chăm mẹ ruột (trú tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn. Ngày 10/7/2020, mẹ của bệnh nhân T.V.D chuyển Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Trước khi đến bệnh viện khám, bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 đã dự tiệc cưới tại nhà hàng - Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày 17/7/2020, bệnh nhân này từ bệnh viện Đà Nẵng trở về nhà. Lúc này bệnh nhân có dấu hiệu sốt, cảm giác hơi mệt. Tối cùng ngày, ông D. đến nhà bà con tại đường Nguyễn Lương, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu để dự tiệc. Trưa ngày 18/7/2020, bệnh nhân T.V.D có đi đám cưới tại một trung tâm tiệc cưới (Đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Ngày 20/7/2020, vì có dấu hiệu sốt, ho, đàm nhiều nên người này đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng lúc 8 giờ 25 phút ngày 20/7/2020.

Tại Bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán: Viêm phổi do vi trùng không phân loại nơi khác và được nhập viện vào Khoa Nội hô hấp Bệnh viện C Đà Nẵng.

Tại Bệnh viện C Đà Nẵng, bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện lấy mẫu và xét nghiệm) theo chương trình giám sát SVP (viêm phổi nặng do vi rút), đồng thời lấy mẫu xét nghiệm tác nhân CovidID-19 theo Kế hoạch xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được ban hành (dựa theo Kế hoạch của Bộ Y tế).

Theo đó, kết quả xét nghiệm sàng lọc lần 1 ngày 23/7/2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố bằng phương pháp Real time RT-PCR cho thấy (+) với vi rút SARS-CoV-2. Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Real time RT-PCR lần 2 vào chiều ngày 23/7/2020. Kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2.

Trong đêm 23/7/2020, đã tiến hành gửi mẫu vào Viện Pasteur Nha Trang thực hiện sáng ngày 24/7/2020: kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện tại, mẫu bệnh phẩm tiếp tục được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm khẳng định.