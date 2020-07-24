Đà Nẵng: Phát hiện 1 ca nghi nhiễm Covid-19, cách ly hơn 50 người

Xã hội 24/07/2020 11:25

Mới đây, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã cách ly hơn 50 người tiếp xúc gần với người đàn ông nghi nhiễm Covid-19.

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng xác định vào ngày 22/7, một nam bệnh nhân bị ho và mệt đến Bệnh viện C Đà Nẵng khám.

Sau khi chẩn đoán viêm phổi, bác sĩ đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cho thấy người này dương tính với Covid-19.

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Cơ quan chức năng nhanh chóng tiến hành cách ly những người liên quan - Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau đó, ngành y tế Đà Nẵng đã gửi mẫu vào Viện Pasteur Nha Trang làm xét nghiệm khẳng định và hiện vẫn chưa công bố kết quả. Bên cạnh đó, theo thông tin trên VnExpress, ngay trong đêm 23/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã lấy hơn 100 mẫu của những người tiếp xúc với ca nghi nhiễm để làm xét nghiệm, kết quả đều âm tính với Covid-19. 

Theo ghi nhận, Bệnh viện C cũng đã khoanh vùng ở mức độ hẹp, cách ly hơn 50 người tiếp xúc gần. Ngoài ra, Sở Y tế vẫn đang tập trung điều tra người nhà để xác định nguồn lây và những người tiếp xúc với ca nghi nhiễm.

Tính đến 6 giờ sáng 24/7, đã 99 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nước ta có tổng cộng 412 ca nhiễm, trong đó có 272 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay sau khi xuống máy bay.

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Từ khóa:   Đà Nẵng nhiễm Covid-19 Covid-19

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