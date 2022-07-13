Hy hữu: Người đàn ông tự tay bắn 4 cây đinh vào đầu để 'giải sầu do buồn gia đình, cô đơn'

Xã hội 13/07/2022 08:33

Người đàn ông ở Tây Ninh do buồn chuyện gia đình, cảm thấy cô đơn, không ai quan tâm tới nên mới có suy nghĩ hành hạ bản thân.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, trưa 11/7, anh H. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh trong tình trạng tỉnh táo và trên đầu có một số vết thương nhỏ. Nguyên nhân được anh H. giải thích là do buồn chuyện gia đình, cảm thấy cô đơn nên có suy nghĩ hành hạ bản thân.

Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ xác định có 4 cây đinh nhỏ, dài khoảng 1,5cm nằm ở vùng thái dương bên trái của bệnh nhân. Các cây đinh được xác định không vào não của bệnh nhân nên bác sĩ phẫu thuật, lấy các dị vật ra khỏi hộp sọ. Do các cây đinh ngắn, độ xuyên không cao, không gây ra tình trạng xuất huyết não nặng nên quá trình mổ chỉ kéo dài khoảng 20 phút.

"Nếu đổi lại là cây đinh dài hơn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bệnh nhân có thể trở thành người tàn phế, là gánh nặng cho gia đình và xã hội", bác sĩ Mạc Đăng Ninh - Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cho biết.

Hy hữu: Người đàn ông tự tay bắn 4 cây đinh vào đầu để 'giải sầu do buồn gia đình, cô đơn' - Ảnh 1
Người đàn ông tự bắn đinh vào đầu nghi bị trầm cảm - Ảnh: báo Người Lao động

Trao đổi với báo Người Lao động, được biết, bệnh nhân là anh L.H.H (36 tuổi, ngụ huyện Châu Thành). Bác sĩ Mạc Đăng Ninh - Khoa Ngoại thần kinh cột sống cho biết thêm, anh H. được nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, trên đầu có 4 vết thương nhỏ, lộ chân đinh - loại bắn bằng máy.

Theo bác sĩ Ninh, đây là trường hợp hy hữu: "Đó là dấu hiệu của chứng "loạn thần", có xu hướng trầm cảm, ức chế trong tâm lý nên đôi khi có những hành động không kiềm chế, không kiểm soát được".

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