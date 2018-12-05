Vì tội nói bậy, một học sinh lớp 2 bị cô giáo cho bạn tát 50 cái. Sau 20 cái, thấy bé P. khóc vì đau đớn cô giáo mới cho ngừng lại.

Vào ngày 3/12, cô T. - chủ nhiệm lớp 2A5 trường Tiểu học Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) đã cho một bạn học sinh cùng lớp tát em P. 50 cái vì tội nói bậy.

Tuy nhiên, đến cái thứ 20 thì P. đau đớn khóc lớn nên cô giáo mới cho dừng lại. Lúc này gương mặt bé P. đã bầm tím.

Ngôi trường xảy ra sự việc - Ảnh: Người đưa tin

Phát hiện con mình bị đánh, phụ huynh của em P. vô cùng bức xúc. Được biết, vì bị phạt quá nặng nên bé tỏ ra vô cùng sợ hãi khi kể lại sự việc. Em còn nói sẽ không tiếp tục đi học.

Không chỉ phụ huynh của em P. mà nhiều phụ huynh khác cũng vô cùng bức xúc trước hành vi này của cô T và đề nghị phải xử lý thật nghiêm để làm gương.

Theo Người đưa tin, sau khi phụ huynh khiếu nại sự việc lên cô giáo chủ nhiệm và hiệu trưởng thì nhận được lời đề nghị đừng công khai sự việc và xin giải quyết nội bộ.

Cách đây không lâu, vụ việc cô giáo ở Quảng Bình bắt cả lớp tát bạn học 231 cái đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Trong khi cộng đồng mạng vẫn chưa hết xôn xao thì lại xảy ra sự việc đau lòng này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin về vụ việc này.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoc-sinh-lop-2-bi-co-giao-cho-ban-tat-50-cai-bam-tim-mat-may-306482.html