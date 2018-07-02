Hoảng hồn phát hiện bé gái 16 tuổi có dấu hiệu tâm thần sinh con ở nhà, công an ráo riết truy tìm cha đứa bé

Xã hội 02/07/2018 15:51

H.T.K.T (sinh năm 2002, cư ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) có dấu hiệu tâm thần, sống phụ thuộc vào nguồn trợ cấp xã hội. Cách đây 2 ngày, người thân đột nhiên phát hiện em sinh con nhưng không biết cha đứa trẻ là ai.

Trao đổi với một số cơ quan báo chí, đại diện Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cho biết vào khoảng 21 giờ ngày 30/6, bệnh viện đã tiếp nhận một sản phụ 16 tuổi tự sinh con ở nhà. Lúc được đưa vào bệnh viện, K.T đã sinh một bé gái nặng 2,6kg ở tuần thứ 38.

Người thân của sản phụ cho biết em sống cùng mẹ. Cả hai đều có dấu hiệu tâm thần, sống dựa vào trợ cấp xã hội và người thân. Gia đình không biết cha của đứa bé là ai.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết thêm, trước khi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, bé gái đã sinh con ở nhà. Người thân phát hiện đã đưa đến trạm y tế xã sơ cứu, cắt dây rốn.

Hoảng hồn phát hiện bé gái 16 tuổi có dấu hiệu tâm thần sinh con ở nhà, công an ráo riết truy tìm cha đứa bé - Ảnh 1
Bé T. và con gái đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: Internet

Sau hai ngày được điều trị, sức khỏe của K.T và con gái đã ổn định, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới. Gia đình K.T đang làm hồ sơ để đưa hai mẹ con vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long để chăm sóc.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo công an huyện Long Hồ cho biết cơ quan này đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc, tiến hành điều tra, truy tìm cha của đứa trẻ.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Văn Tuấn (công ty TNHH MTV Bản Luật) cho biết người làm bé T. mang thai có thể bị phạt từ 12 đến 20 năm tù giam.

Điều này được quy định trong điểm b, khoản 2, điều 142. Cụ thể:

Điều 142. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm

b) Làm nạn nhân có thai;

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