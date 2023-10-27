Tại lán trại còn có mấy thùng dầu phục vụ máy móc, thiết bị công trường nên khi bùng lên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang các khu khác.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 27/10, ông Nguyễn Đại Lượng, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết khoảng 23h45 ngày 26/10, tại KCN Quang Châu đã xảy ra vụ cháy lán trại khiến một người tử vong.

Cụ thể, hồi 23h45 ngày 26/10, lực lượng chức năng nhận được tin báo từ anh Nguyễn Như Kim - Giám đốc dự án xây dựng của Công ty xây dựng CIC đang thi công Dự án nhà máy của công ty TNHH Fuyu, KCN -Quang Châu về việc xảy ra cháy tại khu vực lán trại công nhân bên cạnh công trình đang thi công.

Ngay lập tức, lực lượng PCCC Bắc Giang đã điều xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ, phương tiện đến hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 1h30 ngày 27/10, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VTC News

Dẫn tin từ VOV, khu vực cháy là lán trại cho công nhân làm việc trong KCN Quang Châu, diện tích lán trại gần 1.000 m2. Vật liệu làm lán trại là khung sắt, quây bạt trong rất nhiều sạp ngủ bằng gỗ nên khi xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa lan ra rất nhanh.

Tại lán trại còn có mấy thùng dầu phục vụ máy móc, thiết bị công trường nên khi bùng lên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang các khu khác.

Công nhân sơ tán vì vụ cháy - Ảnh: VOV

Sơ bộ thiệt hại ban đầu: Cháy hoàn toàn 04 nhà tạm làm bằng khung sắt, che chắn và lợp mái bằng tôn, tổng diện tích khoảng 1600 m2; 07 xe máy và một số vật dụng sinh hoạt bên trong các nhà tạm. Đến khoảng 02h50 rà soát phát hiện 01 nạn nhân bị cháy đen bên trong 01 nhà tạm (Rà soát ban đầu nghi vấn nạn nhân có thể là anh Quàng Văn Mạnh, SN: 2004, HKTT: Phình Giàng, Điện Biên Đông, Điện Biên).

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

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