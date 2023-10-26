Thời điểm vụ cháy xảy ra, gia đình sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, tối 26/10, Công an TP Hà Nội thông tin ban đầu về vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong ở xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì).

Cụ thể, khoảng 17h40 cùng ngày, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra cháy nhà cấp 4 tại khu vực đường mới Hồng Hà, gần chung cư Hồng Hà, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Hiện trường vụ hoả hoạn - Ảnh: PLO

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP và Công an huyện Thanh Trì đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến 18h09 cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Theo thông tin người bị thương cung cấp: thời điểm vụ cháy xảy ra, gia đình sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy.

Dẫn tin từ Dân Trí, thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người, gồm: Anh M.V.Y. (SN 1988, quê Nam Định); chị N.T.T. (SN 1992; vợ anh Y.); cháu M.T.Đ. (SN 2012) và cháu M.B.A. (SN 2018, cả 2 là con anh Y. và chị T.).

Lực lượng PCCC tiến hành dập tắt đám cháy - Ảnh: VOV

Vụ hỏa hoạn khiến 3 mẹ con chị T. tử vong, còn anh Y. may mắn được cảnh sát cứu thoát.

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, khi tiếp cận hiện trường, các chiến sĩ PCCC phát hiện chị T. tử vong trên giường, còn 2 người con trai tử vong trong nhà tắm.

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