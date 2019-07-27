Sáng nay (27/7), tại khu vực gần cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 8 giờ 40 phút sáng nay. Tại thời điểm trên, một chiếc xe khách 45 chỗ chạy trên quốc lộ 18 theo hướng từ Uông Bí đi Cẩm Phả đã lao sang phần đường ngược chiều đâm vào một chiếc xe bán tải và hai chiếc xe máy khác.

Sau va chạm, chiếc ô tô này tiếp tục lao xuống chân cầu, tông đổ một cây xanh ven đường, húc chiếc ô tô 4 chỗ và 9 chiếc xe máy khác đang đậu trên đường. Vụ tai nạn khiến nhiều người đi đường bị thương.

Người dân bàng hoàng sau vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Internet

Tại hiện trường, các phương tiện đều hư hỏng nặng, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Theo thông tin từ Zing, không có hành khách nào trên xe khách bị thương và được đưa sang xe khác để tiếp tục hành trình.

Cũng theo nguồn tin trên, các nạn nhân trong vụ tai nạn đã nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng hai người không qua khỏi, ba người khác đang được điều trị tích cực trong bệnh viện.

Chiếc xe khách bị hư hỏng phần đầu nhưng may mắn không có hành khách nào trên xe bị thương - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu - Ảnh: Internet

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và điều tiết giao thông.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, hiện trường đã được thu dọn sạch sẽ, giao thông khu vực này cũng trở nên thông thoáng.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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