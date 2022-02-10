Hết năm 2022, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú chính thức bị 'bãi bỏ'

Theo khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2019, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú đã được cấp cho người dân sẽ chỉ còn được sử dụng đến ngày 31/12/2022.

Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận ngay từ khi Luật Cư trú mới chỉ còn là dự thảo. Khi Luật được ban hành và có hiệu lực áp dụng, nhiều người vẫn chưa thật sự hiểu rõ về thời điểm chính thức bãi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Cụ thể, hai mốc thời gian cần chú ý được đề cập tại khoản 3 Điều 38 của Luật Cư trú 2019 như sau:

- Từ ngày 01/7/2021, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng nhưng sẽ không cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Ngoài ra, với các trường hợp có thay đổi thông tin, sổ hộ khẩu và sổ thường trú sẽ bị thu hồi.

- Từ ngày 01/01/2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ không còn giá trị sử dụng.

Như vậy, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp cho người dân sẽ chỉ còn được sử dụng đến ngày 31/12/2022.

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Trong nhiều năm qua, sổ hộ khẩu chính là loại giấy tờ quan trọng để đi làm nhiều thủ tục hành chính như: Đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, thủ tục làm sổ đỏ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà, xác nhận tình trạng hôn nhân, ký hợp đồng thế chấp/vay ngân hàng,…

Khi không còn sổ hộ khẩu nữa thì các thủ tục, giao dịch nêu trên sẽ được triển khai theo cách khác. Người dân nhập hộ khẩu, xóa hộ khẩu, chuyển hộ khẩu, đăng ký tạm trú,… đều được cập nhật trên hệ thống của Cơ sở dữ liệu về cư trú thay vì được viết tay trong cuốn sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như trước đây.

Nghị định 37/2021/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn người dân có thể khai thác các thông tin về cư trú của mình bằng văn bản yêu cầu, bằng dịch vụ tin nhắn hoặc bằng cách truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

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