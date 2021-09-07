Hé lộ 'thân thế' gây bất ngờ của nam thanh niên trong vụ sàm sỡ cô gái trẻ rồi dùng vũ lực tại phòng gym

Thông tin gây bất ngờ vụ cô gái trẻ bị nam thanh niên sàm sỡ rồi dùng vũ lực để thực hiện hành vi giáo cấu tại phòng gym.

Dẫn tin từ Người Lao Động, ngày 6/9, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết đang tiến hành tạm giữ đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1994; ngụ xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi dùng vũ lực để đòi thực hiện hành vi giao cấu ngoài ý muốn. Nạn nhân là chị N.T.H. (SN 1993; ngụ xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh).

Trước đó, hôm 3/9, chị H. đến Công an huyện Quảng Ninh trình báo sự việc xảy ra chiều 2/9 tại phòng tập gym. Trong khi chị đang tập thì bất ngờ bị một nam thanh niên lạ mặt đi đến dùng vũ lực sàm sỡ và ép buộc thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn. Lợi dụng sơ hở của đối phương, chị H. đã chống cự, giằng co và chạy thoát sau đó.

Công an huyện Quảng Ninh đã nhanh chóng lấy lời khai bị hại, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ và triển khai truy xét đối tượng, xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Anh Tuấn.

Qua công tác vận động, sáng 4/9, Nguyễn Anh Tuấn đã đến Công an huyện Quảng Ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Người Lao Động

Liên quan đến vụ việc trên, Đất Việt thông tin thêm, Chủ tịch UBND xã Hiền Ninh cho biết, thanh niên bị bắt để điều tra về hành vi hiếp dâm không phải là chủ quán mà là nhân viên giao nước cho quán. Theo thông tin nắm được, nạn nhân đến phòng gym không phải để tập mà đến để bảo dưỡng máy móc.

Không rõ giữa nạn nhân và chủ quán có mối liên hệ làm ăn như thế nào nhưng cô gái này thỉnh thoảng vẫn đến quán. Trong thời gian qua, quán bị tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch.

"Sự việc xảy ra vào 17h50 ngày 2/9/2021, thời điểm đó trời mưa to nên những người xung quanh không ai biết cho đến khi chủ quán này đem chìa khóa đến mở", vị Chủ tịch UBND xã Hiền Ninh thông tin thêm.

Tại hiện trường, toàn bộ hành động của nghi phạm đều có camera ghi lại, hiện chứng cứ này đang được cơ quan công an tạm giữ.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Quảng Ninh điều tra làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-than-the-gay-bat-ngo-cua-nam-thanh-nien-trong-vu-sam-so-co-gai-tre-roi-dung-vu-luc-tai-phong-gym-422901.html