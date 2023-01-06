Hé lộ sự thật về hình ảnh của bé Hạo Nam được lan truyền trên mạng xã hội

Trên mạng xã hội, bên cạnh những lời chia buồn, động viên gửi đến gia đình bé Hạo Nam thì cũng xuất hiện nhiều bài đăng sử dụng hình ảnh không đúng nhằm mục đích câu like, khiến người xem nhầm tưởng cậu bé đang cười chính là bé Hạo Nam.

Vụ việc bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) tử vong sau khi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đang được nhiều người theo dõi và bày tỏ sự xót thương. Vụ việc bé Thái Lý Hạo Nam được nhiều người theo dõi và bày tỏ sự xót thương - Ảnh: Báo Dân Việt Trên mạng xã hội, bên cạnh những lời chia buồn, động viên gửi đến gia đình thì cũng xuất hiện nhiều bài đăng sử dụng hình ảnh không đúng nhằm mục đích câu like, dẫn dắt dư luận, gây hiểu lầm hoặc sai sự thật. Cụ thể là chuyện một số tài khoản đăng tải bài viết liên quan đến vụ việc bé Hạo Nam kèm theo đường link có ảnh đại diện là hình một cậu bé đang cười. Những bài viết này khiến người xem nhầm tưởng cậu bé đang cười kia chính là bé Hạo Nam.

Bên cạnh những lời chia buồn, động viên gửi đến gia đình thì cũng xuất hiện nhiều bài đăng sử dụng hình ảnh không đúng nhằm mục đích câu like - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, theo thông tin từ báo Đời sống, cậu bé trong bức ảnh ghép ở những bài viết câu tương tác này có tên là Hoài Nhi (12 tuổi, quê Trà Vinh), hiện đang sống tại TP.HCM chứ không phải "thiên thần nhỏ" Hạo Nam. Trước tình huống này, rất nhiều tài khoản mạng xã hội đã lên tiếng "giải cứu" cháu bé trên không gian mạng. Về phía bé Hoài Nhi, em cũng chia sẻ với một Youtuber về việc bị sử dụng hình ảnh để ghép vào bài viết bé Hạo Nam, Hoài Nhi nói: "Đầu tiên, con xin chia buồn với gia đình em Hạo Nam. Còn việc bị lấy ảnh đăng lên mạng, con chỉ mong cô chú đừng đăng ảnh của con lên nữa, để ảnh hưởng đến gia đình con và nhiều người xung quanh nói tới. Con cảm ơn cô chú".

Cậu bé trong bức ảnh ghép ở những bài viết câu tương tác này có tên là Hoài Nhi (12 tuổi, quê Trà Vinh), hiện đang sống tại TP.HCM chứ không phải "thiên thần nhỏ" Hạo Nam - Ảnh: Báo Đời sống Hoài Nhi cho biết thêm, bức ảnh được chụp cách đây vài năm ở trường tiểu học, khi đó cậu bé mặc áo đồng phục thể dục. Từ lúc bị ghép ảnh vào vụ bé Hạo Nam, đã có rất nhiều người tưởng thật và nhắn tin, gọi điện hỏi thăm gia đình. Mẹ của Hoài Nhi cũng bày tỏ: "Tôi buồn khi người ta lấy hình của con của mình đăng lên mạng", sau đó cầm điện thoại có hình bị ghép giơ lên so sánh với mặt con. Được biết, Hoài Nhi từng được biết đến với biệt danh "cậu bé bán thơm" khi phụ mẹ bán thơm (dứa) kiếm tiền sau giờ học. Trước đó, theo nguồn tin báo Người Lao Động, thời điểm dịch Covid-19 năm 2020, Hoài Nhi cùng mẹ phát thực phẩm miễn phí cho người dân lao động tại điểm phát gần nơi gia đình bán thơm. Hoài Nhi từng được biết đến với biệt danh "cậu bé bán thơm" khi phụ mẹ bán thơm (dứa) kiếm tiền sau giờ học - Ảnh: Báo Người Lao Động Tại đây, hễ thấy người dân lao động đi ngang qua, Hoài Nhi liền chạy ra dẫn vào và phát cho một hộp bánh canh, bánh flan và một quả thơm. Hành động nhỏ nhưng sự chia sẻ lớn của Hoài Nhi đã nhận về rất nhiều lời khen ngợi.

Báo nước ngoài đồng loạt đưa tin về công cuộc giải cứu bé Hạo Nam thoát khỏi hố tử thần sâu 35 m Nhiều hãng tin và tờ báo lớn của nước ngoài cũng như độc giả thế giới mong chờ vào những nỗ lực giải cứu bé trai.

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