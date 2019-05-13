Hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh được viết bằng máu của thanh niên treo cổ tử vong ở Đồng Nai

Xã hội 13/05/2019 04:56

Người vợ đi làm về thì phát hiện chồng treo cổ tử vong, trên tường là dòng chữ được viết bằng máu.

Tối 12/5, tại khu trọ trên địa bàn xã Gia Yên, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) xảy ra vụ việc nam thanh niên treo cổ tự tử khiến dư luận địa phương xôn xao. Người phát hiện thi thể không ai khác chính là vợ của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày, người vợ đi làm về gọi cửa nhưng không có ai trả lời. Nhìn qua lỗ khóa, chị này tá hỏa phát hiện chồng mình đang trong tư thế treo cổ nên đã hô hoán người dân xung quanh và trình báo công an.

Hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh được viết bằng máu của thanh niên treo cổ tử vong ở Đồng Nai - Ảnh 1
Hiện trường nam thanh niên treo cổ tử vong, trên tường có dòng chữ viết bằng máu - Ảnh: FB
Hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh được viết bằng máu của thanh niên treo cổ tử vong ở Đồng Nai - Ảnh 2
Khu trọ nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: FB

Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tới 21 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về cho gia đình lo hậu sự.

Dựa theo nội dung dòng chữ "Trả cho em, anh đi nha em" được cho là của nạn nhân viết bằng máu tại hiện trường, nguyên nhân vụ việc được nhận định là do buồn chuyện tình cảm nên nam thanh niên treo cổ tự sát. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, tại một khách sạn trên đường TCH 36 (quận 12, TP.HCM) xảy ra vụ việc người đàn ông treo cổ tự vẫn khiến dư luận xôn xao.

Nạn nhân là anh Huỳnh Ngọc Phương (36 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Khoảng 18 giờ ngày 18/4, anh Phương đến thuê phòng tại một khách sạn trên đường TCH 36, phường Tân Chánh Hiệp (quận 12).

Sau một ngày, lễ tân không thấy anh Phương ra khỏi phòng nên nghi ngờ, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa kiểm tra. Lúc này, mọi người bàng hoàng phát hiện anh Phương đã tử vong trong tư thế treo cổ nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an quận 12 nhanh chóng có mặt phong toả và khám nghiệm hiện trường. Qua tìm kiếm phát hiện trong phòng có bộ ảnh cưới của nạn nhân và một bức thư tuyệt mệnh.

Nội dung bức thư cho biết vì rượu chè, cờ bạc dẫn đến nợ nần, anh Phương đã làm khổ vợ con nên tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân.

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