Hé lộ nhan sắc thật của nữ sinh Thái Nguyên nổi như cồn sau bài múa trong ngày khai giảng

Sáng nay (5/9), các trường học đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới . Sau buổi lễ này, có không ít nam thanh nữ tú bỗng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Trong đó, loạt ảnh về một nữ sinh Thái Nguyên đã nhận được không ít lời khen từ cộng đồng mạng.

Được biết nữ sinh này tên Bùi Thị Lan, học sinh lớp 12 của trường THPT Lương Phú, Thái Nguyên. Theo chia sẻ của nữ sinh này trên Zing, để có được tiết mục trình diễn trên, Lan cùng các bạn học đã cùng nhau tập suốt một tuần để chuẩn bị cho lễ khai giảng . Ngay khi hình ảnh về buổi biểu diễn được chia sẻ trên các diễn đàn, Bùi Thị Lan ngay lập tức trở thành tiêu điểm chú ý.

Lan cho biết mình chưa nghĩ đến chuyện yêu đương - Ảnh: Lương Quang Tường Giang

Khi biết mình bỗng nhiên trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 12 bày tỏ sự ngại ngùng và gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng. Được biết, ngoài múa, Lan còn có sở thích hát, nhảy và rap. Nhờ có nhiều tài lẻ, Lan thường góp mặt trong các buổi biểu diễn văn nghệ ở trường cũng như địa phương.

Một số bức ảnh đời thường của nữ sinh Bùi Thị Lan đang "gây bão" cộng đồng mạng:

Những bức ảnh xinh đẹp được nữ sinh Bùi Thị Lan chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Facebook nhân vật

Có thể thấy, trong những bức ảnh đời thường được chia sẻ trên trang cá nhân, Lan sở hữu vẻ ngoài vô cùng xinh xắn, rạng rỡ. Hiện rất nhiều cư dân mạng đang tìm thêm "info", xin kết bạn với cô.