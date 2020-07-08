Hé lộ nguyên nhân vụ đôi vợ chồng cùng con trai 6 tuổi chết thảm trong tiệm cầm đồ ở Bình Dương

Xã hội 08/07/2020 14:06

Cơ quan công an đang điều tra vụ cháy tiệm cầm đồ ở Bình Dương khiến 3 người tử vong. Các nạn nhân gồm đôi vợ chồng và đứa con 6 tuổi.

Trưa 8/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tiệm cầm đồ khiến 3 người tử vong. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h25 sáng cùng ngày, người dân sống gần ngã 3 Chiêu Liêu, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương phát hiện lửa bùng lên tại một tiệm cầm đồ nên hô hoán, dập lửa. Đám cháy lan nhanh, bốc cao ngùn ngụt khiến người dân bất lực.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an TP. Dĩ An điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tại hiện trường phát hiện bên trong có 3 người tử vong.

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Hiện trường vụ cháy tiệm cầm đồ ở Bình Dương - Ảnh: Tổ Quốc
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Nạn nhân gồm đôi vợ chồng và con nhỏ 6 tuổi - Ảnh: Tổ Quốc

Danh tính các nạn nhân gồm: anh Nguyễn Xuân Hoan (SN 1989, quê Thanh Hóa) và vợ là Đỗ Thị Yến (SN 1990) cùng con trai là Đỗ Việt Anh (SN 2014).

Theo cơ quan chức năng, tiệm cầm đồ này có tên Hương Huy Hoàng, rộng khoảng 200m2; diện tích cháy khoảng 30m2; chất cháy chủ yếu gồm xe gắn máy, gỗ, vật dụng gia đình.

Theo thông tin trên Tổ Quốc, bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân có thể là do phóng hoả đốt nhà để tự tử. Người dân gần đó cho biết, sáng cùng ngày họ thấy người chồng mở hé cửa để ra ngoài mua hoa. Sau khi về nhà khoảng 15 phút thì xảy ra cháy. 

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Chị L. nhập viện rạng sáng 18/6 trong tình trạng bỏng 97% độ 3 toàn thân. Bệnh nhân đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, tiên lượng rất nặng, khó qua khỏi.

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