Bước đầu, công an xác định cả 3 nạn nhân tử vong là do bỏng, ngạt khí. Hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh nam thanh niên đi xe máy tới căn nhà trọ rồi đặt các thùng xốp nhỏ ở phòng chị D. rồi châm lửa đốt. Sau khi đốt xong, người này tẩu thoát.