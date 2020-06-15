Kon Tum: Người phụ nữ và người đàn ông hàng xóm thương vong trong căn nhà bốc cháy

Xã hội 15/06/2020 16:56

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến người phụ nữ và người đàn ông hàng xóm thương vong trong ngôi nhà khóa trái.

Trao đổi với báo chí, ông Phan Văn Tuân, Chánh văn phòng UBND huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 1 người chết, 1 người nguy kịch.

Theo thông tin trên Người lao động, vào khoảng 6 giờ sáng 15/6, anh V.T.P (trú thôn 1, xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) chở con đi học. Sau khi anh P. rời nhà không lâu, hàng xóm phát hiện căn nhà bốc cháy dữ dội nên cùng nhau đến chữa cháy.

hoa hoan nghiem trong 1
Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến người vợ và hàng xóm thương vong - Ảnh: Internet

Vì cửa bị khóa bên trong nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau khi phá cửa, mọi người phát hiện chị T.T.T.X (37 tuổi, vợ anh V.T.P) bị thương nặng nên đưa đi cấp cứu. Bên cạnh đó, họ còn phát hiện một người đàn ông cùng xóm tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan Công an huyện Đắk Tô đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn kinh hoàng này.

 

Camera an ninh ghi lại được hình ảnh nghi can vụ 3 người tử vong trong phòng trọ bốc cháy ở Sài Gòn

Camera an ninh ghi lại được hình ảnh nghi can vụ 3 người tử vong trong phòng trọ bốc cháy ở Sài Gòn

Bước đầu, công an xác định cả 3 nạn nhân tử vong là do bỏng, ngạt khí. Hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh nam thanh niên đi xe máy tới căn nhà trọ rồi đặt các thùng xốp nhỏ ở phòng chị D. rồi châm lửa đốt. Sau khi đốt xong, người này tẩu thoát.

Xem thêm
Từ khóa:   Kon Tum hỏa hoạn kinh hoàng mâu thuẫn tình cảm

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản