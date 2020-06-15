Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến người phụ nữ và người đàn ông hàng xóm thương vong trong ngôi nhà khóa trái.

Trao đổi với báo chí, ông Phan Văn Tuân, Chánh văn phòng UBND huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 1 người chết, 1 người nguy kịch.

Theo thông tin trên Người lao động, vào khoảng 6 giờ sáng 15/6, anh V.T.P (trú thôn 1, xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) chở con đi học. Sau khi anh P. rời nhà không lâu, hàng xóm phát hiện căn nhà bốc cháy dữ dội nên cùng nhau đến chữa cháy.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến người vợ và hàng xóm thương vong - Ảnh: Internet

Vì cửa bị khóa bên trong nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau khi phá cửa, mọi người phát hiện chị T.T.T.X (37 tuổi, vợ anh V.T.P) bị thương nặng nên đưa đi cấp cứu. Bên cạnh đó, họ còn phát hiện một người đàn ông cùng xóm tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan Công an huyện Đắk Tô đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn kinh hoàng này.

Camera an ninh ghi lại được hình ảnh nghi can vụ 3 người tử vong trong phòng trọ bốc cháy ở Sài Gòn Bước đầu, công an xác định cả 3 nạn nhân tử vong là do bỏng, ngạt khí. Hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh nam thanh niên đi xe máy tới căn nhà trọ rồi đặt các thùng xốp nhỏ ở phòng chị D. rồi châm lửa đốt. Sau khi đốt xong, người này tẩu thoát.

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