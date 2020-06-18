Hé lộ nguyên nhân vụ cháy phòng trọ ở Sài Gòn khiến hai cha con tử vong, mẹ bị thương nặng

Xã hội 18/06/2020 15:07

Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy phòng trọ ở quận Tân Phú (TP.HCM) khiến hai cha con tử vong, mẹ bị thương nặng.

Liên quan đến vụ cháy phòng trọ ở quận Tân Phú (TP.HCM) khiến cả gia đình thương vong, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ cháy là bà Nguyễn Thị L. (44 tuổi) nhập viện trong tình trạng bỏng 97% độ 3 toàn thân. Bệnh nhân hiện nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tiên lượng rất nặng, khó qua khỏi. 

Theo thông tin đăng tải trên Dân Trí, bước đầu, cơ quan chức năng nhận định có khả năng đây là vụ tự thiêu.

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Cháy phòng trọ khiến hai cha con tử vong, mẹ bị thương nặng - Ảnh: Tổ Quốc

Như đã đưa tin, khoảng 1 giờ 10 phút sáng 18/6, người dân phát hiện căn phòng trọ trong hẻm đường Kênh 19/5, phường Kỳ Sơn bốc cháy. Thấy vậy, người dân ở khu vực này đã nhanh chóng hô hoán kêu gọi mọi người chữa cháy.

Mặc dù người dân xung quanh đã cố gắng giúp đỡ nhưng đành bất lực vì cửa khóa bên trong. Ngay khi nhận được tin về vụ cháy, lực lượng PCCC quận Tân Phú đã nhanh chóng có mặt để chữa cháy. 

Khi đám cháy được dập tắt, mọi người phát hiện ông Quách Văn H. (45 tuổi, quê Trà Vinh) và cháu Quách Triệu V. (9 tuổi, học sinh lớp 3, con gái anh H.) tử vong trên căn gác lửng của phòng trọ. Còn bà Nguyễn Thị L. (vợ ông H.) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. 

Theo Gia đình & Xã hội, những người dân sống gần phòng trọ với nạn nhân cho biết, ông H. và bà L. đã từng ly thân rồi sau đó quay trở lại với nhau. Trong thời gian hàn gắn tình cảm, cả 2 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Tối 17/6, ông H. xin về ngủ với con gái một đêm để chuẩn bị đi Phú Quốc thì đến rạng sáng hôm sau xảy ra hỏa hoạn.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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