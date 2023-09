Trong lúc lời qua tiếng lại, người phụ nữ lớn tuổi rút dao đâm nam thanh niên khiến nạn nhân tử vong do mất máu quá nhiều.

Sáng nay (21/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trịnh Thị Thi Hậu (SN 1975, ngụ căn hộ số 1, tầng 13, Blok C, khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 17/2, Hậu và anh Nguyễn Văn Hoàng Anh (SN 1993, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) cùng một số người khác đi nhậu. Ăn xong, nhóm người này tiếp tục tới quán karaoke B.M. (TP Buôn Ma Thuột) để hát. Tại đây, Hậu và anh Hoàng Anh xảy ra tranh cãi to tiếng. Nguyên nhân vì Hậu cho rằng anh Hoàng Anh không tôn trọng mọi người vì từ chối uống bia. Khi Hậu đi ra khỏi phòng hát thì bị anh Hoàng Anh bẻ tay trái nhưng không bị thương tích gì.

Căn hộ chung cư nơi xảy ra sự việc - Ảnh: NLĐ

Đến khoảng 23 giờ 15 phút cùng ngày, Hậu đi về căn hộ chung cư và gọi điện thoại chất vấn anh Hoàng Anh: "Tại sao em đối xử với chị như vậy?". Anh Hoàng Anh trả lời: "Để em lên gặp chị giải thích".

Khoảng 10 phút sau, anh Hoàng Anh lên gặp Hậu nói chuyện. Lời qua tiếng lại, Hậu bực tức rút con dao nhọn để trên bàn đâm một nhát vào bụng anh Hoàng Anh.

Hung khí Hậu dùng để đâm anh Hoàng Anh - Ảnh: NĐT

Gây án xong, Hậu gọi điện cho Ban quản lý chung cư đưa anh Hoàng Anh đi cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong do mất quá nhiều máu. Đến khoảng 0 giờ 5 phút ngày 18/2, Hậu đến Công an TP Buôn Ma Thuột đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nghi can Trịnh Thị Thi Hậu là quản lý tiếp thị bia cho một hãng bia trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

