Sau khi truy sát cả nhà vợ, Hậu về nhà gửi lời trăng trối đến mẹ đẻ rồi chạy lên khu đồi gần nhà treo cổ.

Tối 24/6, trên địa bàn xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ án chồng truy sát cả nhà vợ gây rúng động dư luận địa phương.

Do mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Văn Hậu (SN 1981, trú xã Phong Phú, huyện Đoan Hùng) cầm dao đâm vợ là chị Trần Thị H. (SN 1983) tử vong tại chỗ. Sau đó, Hậu đâm bị thương bố vợ là ông Trần Văn C. (SN 1958) và em gái vợ Trần Thị L.

Theo Người Đưa Tin, sau khi gây án Hậu trở về nhà mẹ ruột và kể lại toàn bộ sự việc. Hậu lấy 5 triệu đồng đưa cho mẹ và cầu xin bà hãy chăm sóc, lo lắng cho 2 đứa con của mình được ăn học đàng hoàng. Dặn dò xong, Hậu vội vàng bỏ chạy lên khu đồi gần nhà lẩn trốn. Khi lực lượng công an đến nơi thì Hậu đã treo cổ tử vong.

Gia đình nạn nhân bàng hoàng trước sự việc đau lòng vừa xảy ra - Ảnh: Tiền Phong

Còn theo thông tin đăng tải trên Tiền Phong, hoàn cảnh gia đình nạn nhân khá khó khăn. Chị H. làm công nhân xa nhà, còn Hậu là thợ hồ tại địa phương. Người nhà từng chứng kiến nhiều lần Hậu chửi bới, đánh đập vợ thậm tệ.

Khoảng 2 năm trước, chị H. bị Hậu chém đứt cả gân tay, không làm được việc nặng. Chị H. đi làm công nhân ở khu công nghiệp nhưng Hậu suốt ngày gọi điện bắt về để đi xách vôi vữa. Tay yếu nên chị H. không đồng ý, quan hệ hai vợ chồng càng ngày càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Như đã đưa tin, sáng 24/6, chị H. về nhà bố mẹ đẻ chơi ở xã Chí Đám (cách nhà chồng ở xã Phong Phú, Đoan Hùng khoảng 3-4km).

Đến hơn 8 giờ tối cùng ngày, Nguyễn Văn Hậu cầm dao sang nhà vợ. Phát hiện chị H. đang ở trong nhà tắm, Hậu cầm dao đâm vợ tử vong tại chỗ, đâm bố vợ và em gái vợ bị thương.

Hai nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Internet

Gây án xong, Hậu trở về nhà và treo cổ tự tử. Các nạn nhân bị thương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

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