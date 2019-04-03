Sau nhiều giờ vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của gã đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy.

Theo đó, người đàn ông này tên là Nguyễn Hữu Linh (sinh năm 1958, ngụ quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Được biết người này đến chung cư Galaxy 9 ở đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TP.HCM để thăm con. Sau đó, ông ta đã trở về Đà Nẵng.

Người đàn ông ôm hôn, sàm sỡ bé gái ngay trong thang máy khiến dư luận bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Hiện cơ quan chức năng đang liên lạc, vận động ông Linh quay trở lại TP.HCM để làm việc. Theo thông tin từ Dân Việt, nếu trong trường hợp đối tượng không hợp tác, cơ quan chức năng sẽ có biện pháp cưỡng chế.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 2/4 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông liên tục có hành động sàm sỡ, ôm hôn bé gái trong thang máy của một chung cư ở Sài Gòn khiến nhiều người bức xúc, đặc biệt là các phụ huynh có con nhỏ.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, khi bé gái khoảng 7 tuổi bước vào thang máy, một người đàn ông cũng bước vào cùng với bảo vệ.

Người dân sống trong chung cư xảy ra sự việc vô cùng bức xúc - Ảnh: Internet

Khi nhân viên bảo vệ dùng thẻ quẹt chọn tầng rồi bước ra ngoài, cửa thang máy đóng lại thì người đàn ông này lộ nguyên hình là một “yêu râu xanh”. Ông ta nhanh chóng tiến lại gần ôm hôn, sàm sỡ bé gái. Mặc dù nạn nhân đã cố gắng né tránh nhưng gã vẫn tiếp tục kéo bé từ đằng sau và sàm sỡ thêm lần nữa.

Chỉ đến khi thang máy mở cửa thì người này mới dừng lại. Bé gái lúc này chạy ra ngoài trong tình trạng vô cùng hốt hoảng.

Nóng: Công an xác minh, triệu tập người đàn ông lao vào ôm hôn bé gái lớp 2 trong thang máy ở Sài Gòn Liên quan đến vụ việc bé gái bị sàm sỡ trong thang máy chung cư, tối 2/4 Chủ tịch UBND quận 4, TP HCM xác nhận cơ quan chức năng đã mời người đàn ông trung niên trong clip lên làm việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-danh-tinh-yeu-rau-xanh-sam-so-be-gai-trong-thang-may-o-chung-cu-sai-gon-320516.html