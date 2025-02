Hé lộ danh tính cô gái không mặc quần áo rơi từ ô tô đang chạy xuống đường ở Vinh và nguyên nhân vụ việc

Theo báo Dân Trí , ngày 5/2, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đã triệu tập 2 cá nhân liên quan đến một đoạn clip gây xôn xao trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một người phụ nữ không mặc quần áo bị văng ra khỏi ô tô con đang chạy trên đường.

Hình ảnh vụ việc được cắt từ đoạn clip trên mạng xã hội. Ảnh: Báo Dân Trí.

Vụ việc xảy ra khi chiếc xe con Hyundai i10 đang lưu thông trên đường, cánh cửa ở hàng ghế sau xe bất ngờ bật mở, một người phụ nữ không mặc quần áo bị ngã ra ngoài, sau đó được một người trong xe kéo lại vào trong.

Theo thông tin trên VTC News, sau khi clip lan truyền trên mạng, công an TP Vinh (Nghệ An) đã vào cuộc xác minh, mời chủ xe Hyundai i10 và cô gái lên làm việc. Theo công an, sự việc xảy ra tối mùng 1 Tết Ất Tỵ 2025. Cô gái này sinh năm 1980, do say rượu nên xảy ra sự việc trên.