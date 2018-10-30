Hé lộ danh tính cô dâu Khmer xinh đẹp 'dát vàng' lên người gây xôn xao mạng xã hội

Mới đây, mạng xã hội chuyền tay nhau hình ảnh một cô dâu ở Sóc Trăng trong trang phục Khmer vô cùng xinh đẹp. Cô dâu diện đồ cưới truyền thống của dân tộc với mái tóc búi cao, đội vương miện vàng khiến dân mạng "đổ gục" bởi gương mặt khả ái và nụ cười hiền hậu.

Cô dâu xinh đẹp 'dát vàng' đầy người gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Cô mặc váy áo vàng và cũng đeo lên người những đồ trang sức bằng vàng "tông xuyệt tông" vô cùng sang trọng. Nhưng điều gây ấn tượng nhất với người xem chính là gương mặt quá đỗi xinh đẹp của cô dâu trẻ.