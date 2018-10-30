Hé lộ danh tính cô dâu Khmer xinh đẹp 'dát vàng' lên người gây xôn xao mạng xã hội

Dân mạng đã nhanh chóng tìm ra danh tính cô dâu mặc trang phục Khmer có gương mặt khả ái và nụ cười hiền hậu.
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Mới đây, mạng xã hội chuyền tay nhau hình ảnh một cô dâu ở Sóc Trăng trong trang phục Khmer vô cùng xinh đẹp. Cô dâu diện đồ cưới truyền thống của dân tộc với mái tóc búi cao, đội vương miện vàng khiến dân mạng "đổ gục" bởi gương mặt khả ái và nụ cười hiền hậu.
Cô mặc váy áo vàng và cũng đeo lên người những đồ trang sức bằng vàng "tông xuyệt tông" vô cùng sang trọng. Nhưng điều gây ấn tượng nhất với người xem chính là gương mặt quá đỗi xinh đẹp của cô dâu trẻ.
Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, cô nàng đã nhận về cả ngàn lời khen ngợi về ngoại hình cũng như nụ cười tỏa nắng của mình.
Chỉ sau một thời gian ngắn, dân mạng nhanh chóng tìm ra danh tính cô dâu xinh đẹp này chính là Molyka Chariya. Chồng cô tên Sunny Liv, cùng quê ở Sóc Trăng. Đám cưới đã được diễn ra vào ngày 28/10 vừa qua.
Khi trút bỏ lớp son phấn, Chariya không còn vẻ sắc sảo, thế nhưng gương mặt khả ái và nụ cười hiền hậu, dễ mến vẫn khiến người đối diện siêu lòng.