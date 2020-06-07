Hé lộ cuộc tình đẹp như mơ của cô gái có khuôn mặt kỳ lạ cùng người yêu kém 4 tuổi điển trai

Chuyện tình cặp đôi “đũa lệch” giữa cô gái có khuôn mặt khác lạ và chàng trai kém 4 tuổi khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ.

Khi một cặp đôi yêu nhau, nhiều người vẫn thường mang gia cảnh, nhan sắc, tuổi tác ra so sánh. Đôi khi, chỉ vì những tiêu chí này chênh lệch quá lớn mà 1 trong 2 người bị chỉ trích gay gắt. Tuy nhiên, vẫn có không ít cặp đôi “đũa lệch” có tình yêu đẹp khiến dân tình vô cùng ngưỡng mộ.

Chuyện tình cặp đôi 'đũa lệch' gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Mới đây, câu chuyện tình yêu của cô gái tên Tuyết Như (sinh năm 1995) và bạn trai Minh Vương (sinh năm 1999) đã gây bão mạng xã hội. Theo đó, Tuyết Như và bạn trai quen nhau qua mạng xã hội. Vì có khuôn mặt không được bình thường như bao người khác nên khi Vương tán tỉnh, Như đã nhiều lần từ chối. Tuy nhiên, sau một thời gian Minh Vương kiên trì thì cả hai chính thức yêu nhau.

Theo chia sẻ của Tuyết Như trên Phụ nữ Việt Nam, Minh Vương là người biết suy nghĩ và lo toan, cũng rất hiểu ý bạn gái. Chỉ sau 2 tháng yêu nhau, cặp đôi đã nhanh chóng dọn về sống chung. Khi về chung một nhà, Minh Vương càng quan tâm bạn gái hơn, thường xuyên giúp đỡ Tuyết Như làm việc nhà, nấu ăn. Được biết, công việc và kinh tế của cặp đôi đều rất bình thường nhưng vẫn hạnh phúc bên nhau.

Hiện tại, cặp đôi đã tổ chức đính hôn và chuẩn bị cưới trong năm nay - Ảnh: Internet

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện của cặp đôi đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mặc dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng cặp đôi vẫn bỏ ngoài tai, hạnh phúc bên nhau. May mắn, gia đình Minh Vương cũng rất ủng hộ mối quan hệ của cả hai. Sau nửa năm bên nhau, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc.

Hiện tại, họ đã tổ chức lễ ăn hỏi và dự định kết hôn trong năm nay. Câu chuyện của cặp đôi lệch tuổi này đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội. Bên cạnh những ý kiến tiêu cực, đông đảo cư dân mạng để lại lời chúc phúc, mong cả hai có cái kết viên mãn.

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