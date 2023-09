4 nghi can bị khởi tố gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ ruột Hà, cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ TP.HCM).

Liên quan đến vụ án bê tông xác người gây rúng động dư luận xã hội, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 nghi can về tội Giết người.

Trong quá trình lấy lời khai, một số nghi can tỏ ra không hợp tác, im lặng khi bị hỏi cung. Trong đó nghi can Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (từng là giảng viên đại học tại TP.HCM) định tuyệt thực, không cho chụp hình, không khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên trước những chứng cứ không thể chối cãi, Huyên cùng 3 nghi can đã cúi đầu nhận tội.

Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải gồm: Phạm Thị Thiên Hà, Lê Ngọc Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Tâm Huyên và Trịnh Thị Hồng Hoa - Ảnh: Vietnamnet

Theo điều tra, nhóm 4 nghi can cùng 2 nạn nhân Trần Trí Thành, Trần Đức Linh thuê nhà tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương để tu luyện một giáo phái lạ. Nhóm thường xuyên di chuyển địa điểm tu luyện để che giấu hành tung.