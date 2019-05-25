Hé lộ chân dung 4 nữ nghi can giết người, đổ bê tông ở Bình Dương

Xã hội 25/05/2019 03:21

Trong quá trình lấy lời khai, một số nghi can tỏ ra không hợp tác, im lặng khi bị hỏi cung. Trong đó có 1 nghi can từng là giảng viên đại học định tuyệt thực, không cho chụp hình, không khai nhận bất cứ điều gì.

Liên quan đến vụ án bê tông xác người gây rúng động dư luận xã hội, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 nghi can về tội Giết người.

4 nghi can bị khởi tố gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ ruột Hà, cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ TP.HCM).

Trong quá trình lấy lời khai, một số nghi can tỏ ra không hợp tác, im lặng khi bị hỏi cung. Trong đó nghi can Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (từng là giảng viên đại học tại TP.HCM) định tuyệt thực, không cho chụp hình, không khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên trước những chứng cứ không thể chối cãi, Huyên cùng 3 nghi can đã cúi đầu nhận tội. 

Hé lộ chân dung 4 nữ nghi can giết người, đổ bê tông ở Bình Dương - Ảnh 1
Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải gồm: Phạm Thị Thiên Hà,  Lê Ngọc Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Tâm Huyên và Trịnh Thị Hồng Hoa - Ảnh: Vietnamnet

Theo điều tra, nhóm 4 nghi can cùng 2 nạn nhân Trần Trí Thành, Trần Đức Linh thuê nhà tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương để tu luyện một giáo phái lạ. Nhóm thường xuyên di chuyển địa điểm tu luyện để che giấu hành tung.

Tháng 12/2018, cả nhóm thuê một biệt thự Bà Rịa - Vũng Tàu để tu luyện. Tuy nhiên anh Trần Đức Linh được cho là không thể nhịn ăn nên đã nhảy lầu tự tử. Cả nhóm đã đưa thi thể anh Linh vào phòng, bật máy lạnh nhiệt độ thấp để thi thể chậm thối rữa.

Tiếp đó, cả nhóm di chuyển đến căn nhà thuê ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương. Phạm Thị Thiên Hà đã chỉ đạo 3 người còn lại bỏ thi thể anh Linh vào thùng nhựa, ướp bằng bã trà cho bớt mùi rồi đậy kín, quấn băng keo xung quanh để trong phòng ngủ.

Không lâu sau, anh Trần Trí Thành được cho là thường xuyên lén ra ngoài mua đồ ăn, nhìn trộm 2 người nữ trong nhóm ngủ và tắm nên bị nhốt vào phòng. Cho rằng anh Thành bị quỷ nhập, cả nhóm mua ắc quy, bộ kích điện về làm anh Thành bị điện giật ngất xỉu. Sau đó cả nhóm ra tay sát hại nạn nhân.

Ít ngày sau, thi thể anh Thành trương phình, thối rữa khiến cả nhóm khó chịu. Các đối tượng đã bỏ xác anh Thành vào thùng nhựa, đâm nhiều nhát cho cái xác xẹp xuống rồi đổ đầy bê tông.

Sau đó cả nhóm đến thuê khách sạn TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) để tiếp tục tu luyện thì bị phát hiện bắt giữ.

Vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ.

Vụ án xác chết trong khối bê tông: Phút đấu trí với nghi phạm "sừng sỏ", tuyệt thực không ăn không uống, quyết không khai nhân thân lai lịch

Vụ án xác chết trong khối bê tông: Phút đấu trí với nghi phạm "sừng sỏ", tuyệt thực không ăn không uống, quyết không khai nhân thân lai lịch

Theo người tham gia kiểm sát hiện trường cho biết, Huyên là người ngoan cố nhất, chống đối bằng cách tuyệt thực không ăn, không uống, không khai nhân thân lai lịch cũng như hành vi phạm tội.

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