Hậu Giang: Giận cha không mua điện thoại như đã hứa, con trai 13 tuổi uống thuốc tự tử

Xã hội 19/07/2020 11:31

Vì cha không chịu mua điện thoại như đã hứa, cậu bé 13 tuổi uống thuốc trừ sâu tự tử, được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trao đổi với báo chí, BSCKI Nguyễn Cát Phương Vũ, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. HCM) cho biết các bác sĩ tại bệnh viện vừa cứu một nam sinh 13 tuổi, ngụ tại Hậu Giang, nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì uống thuốc trừ sâu tự tử.

Theo thông tin trên Zing, trước đó người cha hứa mua cho con trai điện thoại khi kết thúc năm học. Thế nhưng sau đó ông không làm đúng như lời hứa nên cậu bé giận dỗi rồi làm hành động dại dột.

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Không được mua điện thoại, nam sinh 13 tuổi uống thuốc trừ sâu tự tử - Ảnh: Zing

Được biết, nạn nhân đã uống khoảng 200cc thuốc trừ sâu Pertrang 55.5 EC. Sau khi uống, em nôn liên tục dẫn đến khó thở, tay bị rung giật, ý thức lơ mơ. Sau khi phát hiện, người nhà đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện địa phương sơ cứu, rửa dạ dày, uống than hoạt tính, truyền dịch, đặt ống trợ thở và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Sau khi được cứu sống, nam sinh cho biết rất hối hận vì hành động này.

Năm ngoái, tại Hậu Giang cũng đã xảy ra vụ việc nam sinh uống thuốc trừ sâu tự tử. Cụ thể, hồi tháng 5/2019, một thiếu niên 15 tuổi đã uống thuốc tự tử sau khi mâu thuẫn với bố mẹ. Sau khi uống, nạn nhân ói liên tục nên lơ mơ dần, được người nhà đưa vào một bệnh viện địa phương sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. 

Sau khi điều trị được 1 tuần, tình trạng của bệnh nhân được cải thiện khá nhiều. Khi tỉnh lại, bé trai hứa với chuyên gia tâm lý và các y bác sĩ điều trị sẽ chăm ngoan học giỏi, phụ giúp cha mẹ nhiều hơn, không bốc đồng và yêu bản thân hơn.

Người phụ nữ nằm gục tại trạm chờ xe buýt cùng vỏ chai thuốc trừ sâu: Chồng đi nước ngoài, ở nhà với 3 con nhỏ

Người phụ nữ nằm gục tại trạm chờ xe buýt cùng vỏ chai thuốc trừ sâu: Chồng đi nước ngoài, ở nhà với 3 con nhỏ

Đang đi trên đường, người dân phát hiện một người phụ nữ nằm gục ở trạm chờ xe buýt, bên cạnh lọ thuốc trừ sâu. Mọi người nghi ngờ nạn nhân uống thuốc trừ sâu tự tử.

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Từ khóa:   Hậu Giang mâu thuẫn với cha mẹ nam sinh tự tử

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