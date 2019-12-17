Mâu thuẫn gia đình, chồng bóp miệng vợ đổ thuốc trừ sâu ép uống

Tin nóng 17/12/2019 16:55

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc chồng bóp miệng vợ đổ thuốc độc ép uống rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

Mới đây, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Vũ Văn Lộc (27 tuổi, ngụ xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Được biết vì mâu thuẫn gia đình, Lộc đã ép vợ uống thuốc trừ sâu, sau đó uống phần còn lại để tự tử.

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Vì mâu thuẫn gia đình, chồng đổ thuốc trừ sâu vào miệng vợ ép uống rồi uống phần còn lại - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên Zing, vào ngày 3/12 Lộc và vợ là V.T.H (29 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Lộc khống chế tay chân, bóp miệng vợ rồi đổ thuốc trừ sâu ép uống. Sau đó, đối tượng cũng uống thuốc trừ sâu tự tử. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người thân đã đưa cả hai đi bệnh viện cấp cứu. Hiện tại, sức khỏe của Lộc đã ổn định còn chị H. vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Chồng giết vợ rồi tự tử ở chuồng bò

Mới đây, tại Hà Tĩnh cũng vừa xảy ra vụ việc chồng giết vợ rồi tự tử khiến dư luận bàng hoàng. Cụ thể, vào sáng 16/12 bà L. đến nhà con trai thì phát hiện hai vợ chồng tử vong bất thường. Nạn nhân được xác định là anh T.Đ.P (sinh năm 1990) và vợ là L.T.O (sinh năm 1994). 

Được biết nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng thương tâm là vì mâu thuẫn tình cảm kéo dài. Người chồng đã bóp cổ vợ đến chết rồi ra chuồng bò treo cổ tự tử.

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Do mâu thuẫn tình cảm, người chồng bóp cổ vợ đến chết rồi treo cổ tự tử - Ảnh: Internet

Tại địa phương, vợ chồng anh P. đã có 2 con trai (con lớn 4 tuổi, bé nhỏ mới 2 tuổi). 

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Liên quan đến vụ việc cặp vợ chồng trẻ tử vong bất thường tại nhà riêng, cơ quan chức năng đã tiết lộ nguyên nhân dẫn đến án mạng thương tâm.

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Từ khóa:   Đắk Nông chồng giết vợ mâu thuẫn gia đình

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