Hàng xóm ‘tỉnh’ nhất năm: Giữa trưa sang gọi cửa, tự tiện bật quạt cho con tránh nóng đợi hết nắng mới về

Xã hội 04/07/2018 11:12

Để chống lại thời tiết nóng bức, thay vì lắp điều hòa, quạt máy cho nhà mình, người phụ nữ này lại chọn cách sang nhà hàng xóm ngủ nhờ, chờ đến khi hết nắng mới về.

Việc giúp đỡ hàng xóm trong những ngày nắng nóng như hiện nay chẳng có gì đáng nói thế nhưng hành vi quá tùy tiện, bừa bãi như gia đình trong câu chuyện dưới đây khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm.

Câu chuyện oái ăm này được chủ nhà chia sẻ trong một nhóm kín dành cho chị em phụ nữ.

“Các mẹ cho em bán than một lúc được không?

Nhà em ốp gạch giả đá cả nhà, có nghĩa là tường nhà em cũng ốp cao tầm 2m bằng gạch đấy. Nên mấy hôm nay vào mùa hè rồi nhưng trộm vía nhà em cũng không hầm hập như cái lò than. Ai đến nhà em cũng bảo mát thế. Chuyện như vậy thì chả có gì. Nhưng mấy hôm nay nắng quá, cái nhà đằng sau của nhà em. Cô ấy sang và kêu la với mẹ em rằng: 'Ôi chị H. ơi, nhà em nóng lắm thôi, nóng nó phả vào tường, hầm hập lên, bọn con nít nó không ngủ được, nóng quá'. Nhà cô ấy có 3 đứa con nít.

Hàng xóm ‘tỉnh’ nhất năm: Giữa trưa sang gọi cửa, tự tiện bật quạt cho con tránh nóng đợi hết nắng mới về - Ảnh 1
Bài viết được chia sẻ trong một nhóm kín trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Rồi ngồi nói chuyện với mẹ em được một lúc, cô ấy nói luôn là: 'Từ mai mấy đứa ăn trưa xong, đứa nào ăn nhanh thì được sang bác Hoa ngủ'. Tự quyết định luôn chứ không phải là hỏi ý kiến hay xin gì mẹ em đâu ạ. Mẹ em tưởng nói trêu bọn con nít để chúng nó ăn cơm, nên mẹ em cũng hùa vào theo: ‘Nhà bác mát, cho bọn nó sang đây chơi cũng được, đứa nào ngoan thì được sang’.

Em không thích nhà ấy lắm, bẩn lắm các mẹ ạ. Thời buổi này mà cả nhà có chí trên đầu, hốc tai thì vàng khè, cổ thì ghét nó ngấn ngấn ở cổ. Sang thì con chị cứ chạy khắp nhà em, tự nhiên mở tủ lạnh rồi đứng cho mát, tự mở cửa các phòng xem đồ, cứ chạy lục lọi như thế. Em quát bảo không được như thế, thì nó vẫn lì mặt ra, nó vẫn chạy đi lục đồ. Hôm sau, đến trưa nhà em ăn cơm xong, không thấy cô ấy sang, em chắc mẩm chắc hôm qua chỉ là đùa thôi. Ai dè 3 giờ cô ấy cùng đàn con sang, tự giác giật 2 cái quạt treo tường ở hành lang, rồi mấy mẹ con nằm ở đấy. Không hề hỏi qua hay là như thế nào. Con trớ, con tiểu tiện cũng kệ thôi, hết nắng thì đi về. Đến ngày hôm sau nữa, buổi trưa nhà em hay khoá cửa đi ngủ. Cô ấy gọi cửa các mẹ ạ. 12 giờ hơn cô ấy đứng ở cổng gọi cửa bảo: 'Bác Hoa ơi, cho mấy mẹ con em vào ngủ với, nhà em nóng lắm không chịu được!'.

Hàng xóm ‘tỉnh’ nhất năm: Giữa trưa sang gọi cửa, tự tiện bật quạt cho con tránh nóng đợi hết nắng mới về - Ảnh 2
Không chỉ ngủ nhờ quạt, gia đình nhà hàng xóm còn tự nhiên vào nhà lấy gối nằm tự nhiên như ở nhà mình - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ em thương mấy đứa con nít. Nên mở cửa cho vào. Thế là cô ấy lại vào và tự bật quạt, tự vào phòng nhà em lấy gối ra mấy mẹ con nằm ngủ ngon lành. Ôi em nhìn cái gối mà em sợ, sợ con chí nó mò ra gối, rồi lây lan cho nhà em. Em ghét cái tính tự tiện, tự quyết định như vậy. Mẹ em thì nể vì hàng xóm sang mà chả lẽ lại bảo không cho sang. Em bảo mẹ em sao nhà cô ấy không lắp điều hoà, mẹ em bảo cô ấy bảo năm sau lắp, năm nay cũng tháng 7 tháng 8 rồi, còn ít nữa là hết mùa hè nên sang nhà bác Hoa ngủ tạm. Vâng, là ngủ tạm mấy tháng hè thôi ạ”.

Câu chuyện này khiến nhiều chị em vô cùng bức xúc. Họ khuyên chị chủ nhà nên nói thẳng với người hàng xóm quá “vô tư” kia.

“Dù có thân đến mấy cũng không thể tự tiện vào nhà người khác. Đã vậy còn tùy tiện coi nhà người khác như nhà mình. Mình thấy bạn nên nói thẳng chứ để vậy lâu người ta chẳng còn phân biệt được ai là chủ nhà nữa”, B.H bình luận.

Hàng xóm ‘tỉnh’ nhất năm: Giữa trưa sang gọi cửa, tự tiện bật quạt cho con tránh nóng đợi hết nắng mới về - Ảnh 3
Một số bình luận trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

“Chị nên khóa cửa, đóng chặt lại luôn. Nhiều ngày như vậy chắc chắn sẽ tự biết mà không làm phiền nhà chị nữa thôi. Đời đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra”, X.N "tham mưu".

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có nhiều người khuyên nên thông cảm cho gia đình kia. Thay vì trở mặt khiến tình hàng xóm bị rạn vỡ thì chị chỉ nên nhắc nhở những đứa trẻ một cách nhẹ nhàng vì người xưa có câu “bán bà con xa mua láng giềng gần”.

Câu chuyện với nhiều tình tiết bi hài này vẫn đang được cư dân mạng liên tục chia sẻ.

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"Đồ trang điểm, 1 chiếc điện thoại đen trắng và 2 cái váy của em không cánh mà bay. Về đến nhà thực sự nhìn cảnh nhà cửa chỉ muốn khóc. Mà từ hôm đó họ coi nhà em như nhà họ. Tự tiện dã man".

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