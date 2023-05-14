Hàng chục 'quái xế học sinh' bị vây bắt trên đường phố vì lạng lách đánh võng trong đêm

Xã hội 14/05/2023 14:39

Rạng sáng ngày 14/5, công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ nhóm đối tượng độ tuổi học sinh vì lạng lách, nẹt pô và hô hoán trong đêm. Ngoài ra có các trường hợp nghi tàng trữ chất cấm và vi phạm ATGT.

Theo thông tin từ Zing News, vào đêm ngày 13/5 và rạng sáng 14/5 CSGT thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ 13 “quái xế” không đội mũ lạng lách đánh võng, nẹt pô, hò hét trong đêm gây náo loạn trật tự thành phố.

Qua thẩm vấn và điều tra, Công an đã truy được các nghi phạm đều đang là học sinh 16-17 tuổi. Để bắt được đám ' quái xế học sinh' này, từ 21h ngày 13/5, Tổ công tác Y10/141 Công an TP Hà Nội đã phải thực hiện nhiệm vụ hóa trang, trà trộn tại địa bàn quận Hoàn kiếm, Hai Bà Trưng để truy bắt nhóm đối tượng.

Chỉ sau ít phút, khi tuần tra đường Đại Cồ Việt, tổ công tác phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba, nẹt pô, đã tổ chức chặn giữ.

Hàng chục 'quái xế học sinh' bị vây bắt trên đường phố vì lạng lách đánh võng trong đêm - Ảnh 1
 Nhóm đối tượng bị vây bắt - Ảnh: Zing News

Danh tính các nghi phạm được làm rõ là Nguyễn Tuấn K. (SN 2002 ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Đức T. (SN 2007), Nguyễn Đức B. (SN 2006) và Nguyễn Việt H. (SN 2006), đều trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Tổ công tác sau đó đã bàn giao các nghi phạm và phương tiện về Công an phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cũng theo thông tin từ VOV, đến 22h30 cùng ngà khi tuần tra trên đường Phố Huế, tổ công tác tiếp tục phát hiện 4 thanh thiếu niên điều khiển xe máy nẹt pô, rú ga liên tục, tháo biển số, gây náo loạn trong đêm.

Bí mật đeo bám đến trước số nhà 175 Phố Huế, lực lượng 141 đã dừng được 4 xe máy để kiểm tra. Cả 4 đối tượng đều đang là học sinh, có độ tuổi 16-17. Ngay sau đó, các nghi phạm được đưa về Công an phường Phố Huế xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài các vụ việc trên, các tổ 141 cũng đã xử lý tới 14 vụ vi phạm An tòa Giao thông. Trong đó có 8 trường hợp điều khiển xe khi nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, 4 trường hợp liên quan tới tội phạm hình sự. Vật chứng được thu giữ gồn mai thúy, quả đấm bằng kim loại, xe mô-tô được nhóm thanh niêm xử dụng nghi là cướp từ một người dân.

Hiện các đối tượng đang được tạm giữ tại đồn công an để chờ xử trí theo pháp luật.

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