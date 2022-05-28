Nhân viên khách sạn ở Hải Phòng mở cửa vào thì thấy một cô gái chết trên giường, còn người đàn ông chết ở tư thế treo cổ trong nhà tắm.

Ngày 28/5, cổng TTĐT Công an Hải Phòng đăng tải, lực lượng chức năng Tp.Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, xác minh danh tính và làm rõ nguyên nhân vụ 2 người bị tử vong ở nhà nghỉ Minh Anh đường Nguyễn Văn Hới (Hải An).

Thông tin về vụ việc, báo Vietnamnet cho biết, vào khoảng 9 sáng cùng ngày, nhân viên dọn phòng tại Khách sạn Minh Anh (địa chỉ tại số 161, đường Nguyễn Văn Hới, phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng) phát hiện tại phòng nghỉ tầng 2 có một đôi nam nữ tử vong.

Thông tin trên được phía khách sạn cấp báo lên chính quyền địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra ( CSĐT) Công an quận Hải An đã có mặt phối hợp với phòng hình sự phong tỏa hiện trường, điều tra.

Ngay sau đó, nhận được tin báo Công an quận Hải An và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khẩn trương có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân về cái chết bất thường của đôi trai gái này.

Khách sạn xảy ra sự việc. Ảnh: Người Lao Động

Quá trình xác minh, cơ quan công an đã xác định danh tính của cô gái là P.K.D. (SN 1995, trú tại số 142 Đồng Xá 2, phường Cát Bi, quận Hải An) và nam giới là Đ.M.D. (SN 1984, trú tại Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền).

Trước đó, vào tối 26/5, cả hai đi trên 1 xe ôtô đến thuê trọ tại khách sạn M.A. Đến khoảng 10 sáng 27/5, anh Đ.M.D. lái ô tô, một mình rời khỏi khách sạn. Sau đó, anh này, quay trở lại khác sạn nhưng không đi xe ôtô và có mang theo 1 chiếc túi. Từ đó, cho đến khi đôi trai gái được phát hiện đã tử vong, cả hai không ra khỏi phòng trọ.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay hai người không phải là vợ chồng. Người đàn ông hiện đang là nhân viên giao nhận, đã ly hôn; còn cô gái là nhân viên 1 hãng xe ôtô, chưa lập gia đình.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, sáng 27/5, anh Đ.M.Đ. có mang xe ôtô về nhà ở đường Lê Lai cất.

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