Cần tiền để tiêu xài và mua "chất gây nghiện", hai đối tượng giật túi xách người đi đường nhưng chẳng may "bị tóm" vì xe gặp sự cố.

Theo Công an TP.HCM, mới đây, cơ quan chức năng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với 2 đối tượng vì hành vi cướp giật tài sản.

Danh tính hai người này được xác định là Nguyễn Văn Hùng (SN 1995), Nguyễn Đức Trung (SN 1998, cùng ngụ Q10).

Nguyễn Văn Hùng (SN 1995) là một trong hai đối tượng bị khởi tố - Ảnh: Công an TP.HCM

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 8/3/2021, Hùng điều khiển xe máy BS: 67B1-369.43 chở Trung trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 thì thấy anh Đ.P.K. chở chi T.H.C. (cùng SN 1996, ngụ Q.Tân Phú). Chiếc túi xách màu đen đặt giữa chỗ ngồi của 2 người. Vì nghĩ trong túi có tiền nên Hùng và Trung bám theo, chờ cơ hội giật lấy.

Đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng (P.Đa Kao, Q1), hai đối tượng vượt lên, cướp lấy túi đồ rồi tháo chạy. Nạn nhân tri hô và đuổi theo 2 đối tượng nhưng không kịp.

Tuy nhiên, sau khi chạy được một đoạn thì xe Trung bị hỏng. Đối tượng đã vứt chiếc túi xách vừa giật được xuống đường để phi tang. Sợ bị dân chúng vây bắt nên khi đến hẻm 12 Nguyễn Thị Minh Khai, cả hai bỏ xe chạy bộ để tìm cách thoát thân.

Xe của Hùng - Ảnh: Công an TP.HCM

Sau đó, Hùng gọi cho một người khác là Nguyễn Văn Lộc (SN 1999, ngụ Q10) để "cầu cứu". Khoảng 10 phút sau, Lộc đến nơi, định chở Hùng và Trung về thì chạm mặt Tổ tuần tra CAP Đa Kao đang làm nhiệm vụ. Nghi đây là nhóm đối tượng vừa gây án, các chiến sĩ công an đưa Hùng, Lộc về trụ sở để làm rõ. Riêng Trung cũng bị người dân "tóm" ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Trung và Hùng đều thừa nhận việc giật túi xách của chị C vì cần tiền tiêu xài và mua ma túy. Kết quả kiểm tra cho thấy, cả 3 đều dương tính với ma túy. Trung và Hùng đều từng có tiền án về tội cướp giật tài sản.

Còn về phần nạn nhân, sau khi bị giật túi xách, chị C. và anh K. đến cơ quan công an trình báo sự việc. Chị cho biết trong túi có ó 1 điện thoại iPhone 7 Plus, thiết bị sạc điện thoại và 700 ngàn đồng.

Điều trị thành công ca bệnh nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người” Các y bác sỹ đã điều trị thành công ca bệnh Whitmore (thường gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-doi-tuong-giat-tui-xach-roi-thao-chay-nhung-chang-may-bi-bat-vi-xe-hong-398952.html