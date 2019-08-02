Hai cô gái thản nhiên mặc bikini chạy xe khắp phố gây xôn xao mạng xã hội

Xã hội 02/08/2019 11:57

Hình ảnh hai cô gái mặc bikini chạy xe khắp phố bị cư dân mạng “ném đá” kịch liệt vì ăn mặc phản cảm, gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Chuyện hội chị em ăn mặc phản cảm ra đường không phải là đề tài mới nhưng mỗi khi xuất hiện, nó vẫn nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh hai cô gái ăn mặc hở hang trên đường khiến nhiều người bàn tán.

Theo hình ảnh được chia sẻ, dù đang là ban ngày và chạy xe giữa đường phố đông người nhưng hai cô gái chỉ mặc một bộ bikini ngồi trên xe máy, bất chấp cái nhìn khó chịu của những người xung quanh.

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Hai cô gái ăn mặc phản cảm chạy xe ngoài đường gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Ngay khi được đăng tải, bức ảnh đã nhận được rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng trang phục của hai cô gái có phần phản cảm. Một số cư dân mạng cho rằng, hai cô gái có thân hình khá đẹp nhưng bộ trang phục chỉ phù hợp khi mặc trên bãi biển. Còn khi ra đường, cách ăn mặc này sẽ ảnh hưởng không tốt đến trẻ nhỏ. Nhiều người hy vọng các cô gái sẽ chú ý hơn đến cách ăn mặc ở nơi công cộng.

“Biết các chị muốn khoe body đẹp nhưng muốn khoe cũng phải chọn đúng chỗ chứ. Những bộ quần áo như vậy, chỉ hợp khi mặc đi biển hoặc khi ở những nơi riêng tư. Ra ngoài nên khoác thêm khăn choàng hoặc áo khoác”, K.B khuyên.

“Tôi là đàn ông mà còn thấy phản cảm. Chị em có quyền ăn mặc sexy nhưng nên biết sexy đúng chỗ. Mặc như vậy ra đường, các bậc phụ huynh ‘ném đá’ là đúng vì nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến trẻ nhỏ”, một nam giới chỉ trích.

Hiện vẫn chưa có thêm thông tin gì về các nhân vật chính nhưng bức ảnh gây bão mạng này vẫn đang được cộng đồng mạng nhiệt tình bình luận, chia sẻ.

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Cô gái xinh đẹp thản nhiên mặc bikini hở cả vòng 1 và vòng 3 đi mua sắm trong siêu thị bị cộng đồng mạng chỉ trích vì ăn mặc phản cảm.

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