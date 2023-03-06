Bệnh nhi là bé gái L.T.V. (9 tuổi) được người nhà chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng bị một mảnh tay thắng xe đạp đâm thẳng vào hốc mắt trái gây chảy máu hốc mắt.

Theo thông tin từ VOV, vào chiều ngày 4/3, một bệnh nhi 9 tuổi (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) nhập cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng bị một mảnh tay phanh xe đạp đâm thẳng vào hốc mắt trái gây chảy máu hốc mắt. Theo gia đình, bệnh nhi này chơi xe điện gần nhà, bị va chạm với 2 trẻ đi xe đạp khác, mảnh tay thắng xe đạp bị vỡ đâm vào hốc mắt.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhi được thở oxy, truyền dịch, giảm đau, chăm sóc vết thương, tiêm ngừa uốn ván, đánh giá sàng lọc các chấn thương kèm.

Kết quả CT scan sọ não cho thấy, bệnh nhi tổn thương não, dị vật từ bên ngoài vào hốc mắt trái, xuyên hốc mắt trái, xuyên sàn sọ vào nhu mô não.

Mảnh tay thắng xe đạp đâm xuyên hốc mắt trái, xuyên sàn sọ vào nhu mô não - Ảnh: Sở y tế

Theo thông tin từ Sở y tế, sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã thống nhất phương pháp can thiệp, một ê kíp của Bệnh viện Mắt được cử sang phối hợp và hỗ trợ cho các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Bệnh nhi nhanh chóng được chuyển đến phòng mổ. Các bác sĩ Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố phẫu thuật mở sọ, lấy nhu mô não dập, máu tụ, mảnh xương vỡ, đồng thời phối hợp với các bác sĩ Bệnh viện Mắt mở rộng trần hốc mắt lấy dị vật có chiều dài 25cm ra khỏi hốc mắt.

Sau đó, các bác sĩ Bệnh viện Mắt thực hiện thám sát, thấy nhãn cầu, thành củng mạc nguyên vẹn, khâu kết mạc và khâu tạo hình góc ngoài, bờ mi. Chẩn đoán sau phẫu thuật là dị vật xuyên hốc mắt - sàn sọ, gãy đa thành hốc mắt, đứt bờ mi dưới, dập não, xuất huyết não.

Hiện tại, tình trạng sức khoẻ của bé tạm ổn định; bé tiếp tục được săn sóc tích cực với thở máy, truyền máu, kháng sinh, an thần, giảm đau, chống phù não tích cực

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