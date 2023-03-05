Sóc Trăng: Hai học sinh lớp 5 giải cứu bé gái 7 tuổi bị đuối nước dưới ao sen

Khi đi ngang ao sen trên đường quê, hai em Tô Hữu Nghị và Nguyễn Tiến Nguyện (học sinh lớp 5) đã phát hiện và ứng cứu kịp thời một bé gái bị té xuống ao, sắp chìm.
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Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào khoảng 17h, ngày 28/2, khi Nghị và Nguyện đi ngang ao sen thì nghe tiếng động lớn dưới nước, nhìn xuống ao thì thấy một bé gái đang chới với, ngoi lên hụp xuống giữa ao và đang chìm dần. Nhanh trí biết em gái bị té ao nên Nghị và Nguyện lao xuống kéo tay nạn nhân đưa vào bờ và la lớn cho người lớn đến hỗ trợ.
Em Nghị kể lại: “Thấy em sắp chìm, con và bạn Nguyện nhảy xuống ao, may mắn là kịp chụp cái tay của em ấy trước khi bị chìm. Tụi con kéo em vào bờ, lúc đó mặt và mũi của em bị dính đầy bùn. Em khóc quá chừng, tụi con kêu cứu để người lớn ra giúp”. Theo em Nghị, sau khi nhìn kỹ lại thì biết em gái nhà ở cạnh trường học nên 2 em đã cùng một số người xung quanh đưa em gái về nhà an toàn.
Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, chị Nguyễn Thị Mỹ Nương (mẹ bé gái) cho biết, con gái chị là cháu N.H.T. (7 tuổi). Chiều đó, vợ chồng chị đi chợ, để con ở nhà. Khi về nhà, nghe hàng xóm nói con chị té xuống ao sen và được 2 học sinh kịp thời cứu sống.
"Hành động của 2 học sinh Nghị và Nguyện rất dũng cảm, gia đình tôi biết ơn rất nhiều. Không có 2 em này chẳng biết con gái tôi sẽ như thế nào nữa", chị Nương xúc động nói.
Theo lời chị Nương, con gái chị kể lại thấy dưới ao sen có một bông hoa đẹp nên cháu đến ngồi trên bờ ao. Một tay cháu nắm bụi cỏ rồi nhoài người ra ao sen dùng tay còn lại để hái hoa, bất ngờ bụi cỏ bị đứt khiến cháu rơi xuống ao.
Chị Nguyễn Thị Hồng Nguyên (người dân ở gần ao sen) cho biết: "Ao sen nhiều nước, sâu khoảng 1,5m. Khi nghe các học sinh kêu tôi mới biết cháu T. bị té xuống ao và được kéo lên bờ, thoát khỏi nguy hiểm. Hành động của 2 học sinh Nghị và Nguyện rất đáng biểu dương khen thưởng".