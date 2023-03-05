Sóc Trăng: Hai học sinh lớp 5 giải cứu bé gái 7 tuổi bị đuối nước dưới ao sen

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào khoảng 17h, ngày 28/2, khi Nghị và Nguyện đi ngang ao sen thì nghe tiếng động lớn dưới nước, nhìn xuống ao thì thấy một bé gái đang chới với, ngoi lên hụp xuống giữa ao và đang chìm dần. Nhanh trí biết em gái bị té ao nên Nghị và Nguyện lao xuống kéo tay nạn nhân đưa vào bờ và la lớn cho người lớn đến hỗ trợ.

Em Nghị kể lại: “Thấy em sắp chìm, con và bạn Nguyện nhảy xuống ao, may mắn là kịp chụp cái tay của em ấy trước khi bị chìm. Tụi con kéo em vào bờ, lúc đó mặt và mũi của em bị dính đầy bùn. Em khóc quá chừng, tụi con kêu cứu để người lớn ra giúp”. Theo em Nghị, sau khi nhìn kỹ lại thì biết em gái nhà ở cạnh trường học nên 2 em đã cùng một số người xung quanh đưa em gái về nhà an toàn.