Cháy lớn tại cơ sở cho thuê rạp cưới

Xã hội 05/03/2023 16:20

Trong đêm, ngọn lửa phát ra từ nhà riêng là cơ sở cho thuê rạp cưới rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà. Vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại cả tỷ đồng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối 4/3 tại nhà riêng và cũng là cơ sở cho thuê rạp cưới của gia đình ông Nguyễn Doãn Sơn (trú xóm 5, xã Đại Đồng, Thanh Chương, Nghệ An).

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Vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối 4/3 khiến cơ sở cho thuê rạp cưới vừa là nhà riêng bị thiêu cháy.

Một nhân chứng cho biết, khoảng 22h đêm 4/3, phát hiện ngọn lửa lớn bùng lên trong nhà ông Sơn. Thời điểm này gia chủ vắng nhà nên mọi người hô hoán nhau đến giúp gia đình khống chế ngọn lửa.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an Nghệ An đã lập tức có mặt tại hiện trường để dập lửa.

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Toàn bộ căn nhà bị lửa thiêu rụi.

Tuy nhiên ngọn lửa lớn, bên trong nhà ông Sơn đa phần là các vật liệu dễ cháy như phông màn, vải… nên lửa lan rất nhanh và bao trùm toàn bộ căn nhà.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tài sản, vật dụng giá trị như đồ cho thuê rạp cưới cùng ngôi nhà dọc, nhà ngang...bị thiêu rụi.

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Nhiều tài sản bên trong nhà bị lửa thiêu cháy.

Theo lời kể của gia đình, trong két sắt có chứa hàng trăm triệu đồng tiền mặt đã bị sức nóng của lửa làm cháy. Ước tính thiệt hại trong vụ cháy gây ra lên đến cả tỷ đồng.

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Chiếc két sắt có chứa hàng trăm triệu đồng bị cháy sau vụ hỏa hoạn.

Hiện Công an huyện Thanh Chương đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

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Mái nhà bị cháy sập xuống đất.
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Toàn bộ căn nhà bị cháy rụi.
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Cảnh sát khám nghiệm hiện trường căn nhà bị hỏa hoạn.
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