Liên quan đến việc hacker N.H.K. xâm nhập vào tài khoản của các nghệ sĩ phát tán thông tin cá nhân, mới đây, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP. Hà Nội đã thông tin về sự việc.

Những ngày gần đây, cái tên N.H.K. bất ngờ được công chúng chú ý khi giúp bà Nguyễn Phương Hằng tìm ra danh tính nickname antifan tên V.T. và được nhận thưởng 1 tỷ như lời nữ đại gia đã hứa trước đó. Được biết, anh đã gửi lại bà một nửa số tiền để làm từ thiện. Hacker N.H.K. - Ảnh: Internet Ngoài ra, khi thấy bà Hằng livestream và có nhắc đến danh hài Hoài Linh, K. đã hack thông tin tài khoản Facebook một nghệ sĩ, phát hiện một cuộc trò chuyện với nhiều thông tin "đắt giá" liên quan với việc từ thiện. Những thông tin có được, K. cũng chia sẻ trên trang cá nhân, được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo Pháp luật TP.HCM, nam hacker khẳng định lần đầu tiên anh tự ý hack tài khoản của nam nghệ sĩ Hoài Linh và một số nghệ sĩ khác chỉ vì anh ghét sự lừa dối, anh cho biết từng là nạn nhân như bà Hằng nên rất hiểu cảm xúc của bà. Thêm vào đó, N.H.K. tiết lộ luôn ý thức được hành vi của mình. "Mình phạm pháp thì mình đã chuẩn bị tâm lý bất cứ lúc nào về mặt dân sự cũng như hình sự. Mình không cần ai tụ họp lại ủng hộ hay phản đối gì hết. Nhà nước sẽ có cách giải quyết hợp lý, mọi người không cần lo. Còn ai hỏi mình vì ủng hộ cô Hằng mà bị như thế có đáng không thì mình xin khẳng định nếu cho mình làm lại thì mình vẫn làm như vậy"- anh chia sẻ với Báo Pháp luật TP.HCM.

Theo Nhịp sống Việt, liên quan đến vụ việc, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội nhận định quyền bí mật đời tư, bảo vệ quyền bí mật đời tư, thư tín, điện thoại, điện tín,… là một trong những quyền cơ bản của con người được quy định tại Hiến pháp, Bộ luật dân sự và các văn bản khác có liên quan trong Điều 21 Hiến pháp 2013 quy định. Dù với bất kỳ mục đích, động cơ nào thì hành vì cố tình xâm nhập trái phép vào tài khoản cá nhân của người khác trên không gian mạng là hành vi vi phạm pháp luật, bị nghiêm cấm. Chính vì thế, hành vi của hacker vi phạm vào Điều 8, Luật An ninh mạng 2018. Luật sư Đặng Văn Cường - Ảnh: Nhịp sống Việt Cụ thể, Luật An ninh mạng 2018 quy định nghiêm cấm hành vi xâm phạm bí mật cá nhân và đời sống riêng tư trên không gian mạng, bao gồm: Chiếm đoạt, mua bán, thu giữ, cố ý làm lộ thông tin bí mật cá nhân và đời sống riêng tư gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Cố ý xóa, làm hư hỏng, thất lạc, thay đổi thông tin thuộc bí mật cá nhân và đời sống riêng tư được truyền đưa, lưu trữ trên không gian mạng; Cố ý thay đổi, hủy bỏ hoặc làm vô hiệu hóa biện pháp kỹ thuật được xây dựng, áp dụng để bảo vệ thông tin thuộc bí mật cá nhân và đời sống riêng tư; Hành vi khác cố ý xâm phạm bí mật cá nhân và đời sống riêng tư; Đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật;… Hành vi truy cập trái phép vào Facebook của người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm có thể bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Trước hành động này, luật sư cho rằng, N.H.K. có thể sẽ phải nhận mức phạt về tội Xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác theo Điều 159 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Cụ thể, nếu được xác định hành vi phạm tội, "Cậu IT" có thể bị phạt tiền từ 20-50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Ngoài ra, nếu phạm tội có tổ chức; tiết lộ các thông tin đã chiếm đoạt, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác hoặc khiến nạn nhân bị thương tổn sẽ bị phạt tù từ 1-3 năm. Hiện sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của nhiều người.

15 năm sống với đại gia Dũng 'lò vôi', bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ sự thật nghiệt ngã: Em đau khổ biết nhường nào Nhân kỷ niệm 15 năm ngày cưới, mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã có bức tâm thư gửi chồng đầy cảm động. Bài viết sau đó đã nhận về nhiều lời chúc phúc từ dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hacker-bac-ty-cua-ba-phuong-hang-co-the-doi-mat-voi-toi-hinh-su-khi-cong-khai-dot-nhap-tai-khoan-nghe-si-408203.html