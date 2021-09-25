Mưa lớn hai ngày qua trên địa bàn xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã dẫn đến 1 vụ sạt lở đất khiến 2 cháu nhỏ phải nhập viện.

Theo báo Giao thông đưa tin, sáng 25/9, ông Phan Hữu Danh - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Mưa lớn hai ngày qua trên địa bàn dẫn đến 1 vụ sạt lở đất khiến 2 cháu nhỏ phải nhập viện. Ông Danh cho biết:

“Rất may, 1 cháu chỉ bị hoảng loạn về tinh thần, sau khi được các bác sỹ ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn kiểm tra, thăm khám đã ổn định và được về nhà. Còn một cháu bị thương nặng phải chuyển ra bệnh viện ở TP. Vinh (Nghệ An)".

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 25/9, một lượng lớn đất đá sau đồi đã đổ ập xuống ngôi nhà anh Nguyễn Đình Đức và chị Trần Thị Hồng (ở thôn Tượng Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn). Lúc này, trong nhà có 2 vợ chồng anh Đức và 2 con nhỏ.

Một cháu nhỏ nhà anh Đức bị gãy xương cổ đùi - Ảnh: Báo Giao thông

Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến ngôi nhà bị hư hỏng ở phần tường phía sau; 2 con nhỏ bị thương, trong đó có 1 cháu gãy xương cổ đùi. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Sơn Hàm đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ gia đình di chuyển đồ đạc sang nhà ông bà và dọn dẹp đất đá.

Được biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn Hương Sơn có mưa to trong 2 ngày qua khiến một số tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt.

Mưa lớn cũng khiến một số cây cối trên tuyến Quốc lộ 281 đoạn qua xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn bị đổ gãy (ở thôn 8); một số cột điện dân sinh bị ngã (ở thôn 10).

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