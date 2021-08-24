Tuyên Quang: Sạt lở đất kinh hoàng lúc rạng sáng làm 3 cháu nhỏ tử vong thương tâm

Xã hội 24/08/2021 12:13

Một vụ sạt lở đất đã bất ngờ xảy ra tại huyện Na Hang khiến 3 cháu nhỏ trong 1 gia đình tử vong.

Theo thông tin của báo Công luận, sáng 24/8, chỉ huy Công an huyện Na Hang (Tuyên Quang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất làm 3 người trong một gia đình tử vong.

Cụ thể, khoảng 3h cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa to kèm gió lốc, ngôi nhà của anh P.V.G. tại thôn Khâu Phiêng, xã Khâu Tinh, bị đất, đá từ mỏm đồi phía sau sạt xuống vùi lấp. Sự cố bất ngờ khiến 3 con của anh G. tử vong gồm: P.T.M.D (sinh năm 2011), P.N.M (sinh năm 2012) và P.D.T (sinh năm 2015).

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Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: Công luận

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các cháu. Lãnh đạo UBND huyện Na Hang cùng công an đã lên hiện trường để hỗ trợ gia đình nạn nhân sau khi đoạn đường bị sạt lở được thông xe.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ gió lên đến 5.000 m, đêm 23/8 và rạng sáng 24/8, huyện Na Hang ghi nhận lượng mưa hơn 131 mm. Dự báo ngày và đêm nay, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa, cục bộ có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

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