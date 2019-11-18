Hà Nội: Xót cảnh 3 chị em ruột tử vong trong chưa đầy 1 năm, nghi do bệnh Whitmore

Xã hội 18/11/2019 17:36

Chỉ trong vòng 8 tháng, cả 3 chị em ruột ở Hà Nội đều tử vong với những biểu hiện giống hệt nhau, nghi do bệnh Whitmore.

Vào ngày 16/11 vừa qua, bé T.Q.H (18 tháng tuổi) đã qua đời tại Bệnh viện Nhi Trung ương vì nhiễm bệnh Whitmore. Được biết, bé tử vong chỉ sau 5 ngày phát bệnh. Bé H. là con thứ ba của gia đình anh T.V.C (32 tuổi) và chị N.Q (26 tuổi, cùng trú tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Trước đó, vào ngày 10/11, bé H. có biểu hiện sốt 38,5 độ C. Đến 9 giờ ngày 11/11, gia đình đưa bé đến Trung tâm Y tế xã Bắc Sơn, sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn lúc 11 giờ cùng ngày. Nhận thấy tình trạng nguy hiểm của bệnh nhi, các bác sĩ đã tiếp tục chuyển bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Tuy nhiên, đến ngày 16/11, em đã tử vong. 

Hồi tháng 4, con gái lớn của gia đình anh C là bé T.Q.T (sinh năm 2012, học lớp 1) cũng tử vong với những biểu hiện tương tự. Ngày 6/4, bé T. có biểu hiện bị sốt, gia đình đã tự mua thuốc điều trị cho bé. Tuy nhiên vì tình trạng ngày càng nặng nên gia đình đã đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn. Rạng sáng ngày 9/4, bé được chuyển đến khoa Cấp cứu của Bệnh viện Xanh Pôn. Tại đây bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết hoại tử đường ruột và tử vong vào lúc 7 giờ sáng cùng ngày. Mặc dù bé T. cũng có biểu hiện ban đầu là sốt cao nhưng vì chưa được xét nghiệm Whitmore nên các bác sĩ chưa thể khẳng định nguyên nhân tử vong có phải là do căn bệnh này hay không.

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Chỉ trong vòng 8 tháng, 3 chị em trong cùng gia đình đã tử vong nghi do bệnh Whitmore - Ảnh: Helino

Đến ngày 27/10, con thứ 2 của anh C. là T.C.V (sinh năm 2014) cũng xuất hiện dấu hiệu sốt kèm theo đau bụng. Sau đó 1 ngày bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương khám và điều trị. Tại đây, bé được lấy mẫu xét nghiệm máu nhưng đến khoảng 21 giờ ngày 31/10, bệnh nhi đã tử vong tại bệnh viện. Đến ngày 1/11, kết quả xét nghiệm của bệnh viện cho thấy V. dương tính với vi khuẩn gây bệnh Whitmore. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 8 tháng, 3 đứa con trong gia đình anh C. đã lần lượt qua đời.

“Chỉ trong vòng 8 tháng, gia đình em tôi mất liền 3 cháu, đều đi bệnh viện mà không trở về, đều có những biểu hiện giống nhau”, người thân của gia đình đau đớn chia sẻ trên Zing.

Được biết, trước khi tử vong cả 3 bé sống với ông bà nội và bố mẹ. Ông bà nội đều khỏe mạnh và không có biểu hiện mắc bệnh Whitmore. Trong khi đó, bố mẹ các em là công nhân, có sức khỏe bình thường, không mắc bệnh này. 

Sau sự việc trên, chính quyền địa phương cũng đã tiến hành điều tra các hộ gia đình xung quanh nhưng chưa phát hiện trường hợp nhiễm vi khuẩn Whitmore.

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