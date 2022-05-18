Sáng 18/5, đã diễn ra một vụ tai nạn nghiêm trọng trên cầu Chương Dương (Long Biên, Hà Nội) khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo nguồn tin từ báo VietNamNet, khoảng 0h40 ngày 18/5, trên cầu Chương Dương (Long Biên, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ô tô tải mang BKS 29C-929.xx đi theo từ hướng quận Long Biên sang Hoàn Kiếm. Xe máy do N.H.S điều khiển đi ngược chiều với tốc độ cao lao thẳng vào đầu ô tô.

Vụ việc khiến tài xế xe tải giật mình, phanh gấp làm ô tô lật ngang đường. Xe máy BKS 30X1- 29xx đâm thẳng vào xe tải, cả người và xe văng xa hơn 10m.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Dẫn theo nguồn tin từ Zing News, vụ tai nạn khiến nam tài xế đi xe máy là N.H.S. (sinh năm 2001, quê Thạch Thất, Hà Nội) tử vong tại chỗ. Tài xế ôtô tải là P.Đ.H.N. (sinh năm 1982, ở Gia Lâm, Hà Nội) bị thương nhẹ.

Cầu Chương Dương có 4 làn xe, trong đó 2 làn ngoài cùng là làn hỗn hợp; 2 làn ở giữa không có dải phân cách cứng dành riêng cho ôtô.

"Khu vực xảy ra tai nạn là đường dành riêng cho ôtô, xe máy không được đi vào", theo đại diện Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an Hà Nội.

Đơn vị này đang phối hợp với Công an quận Long Biên làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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