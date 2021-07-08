Hà Nội: Tường 30m đổ sập, ‘toang’ 10 ôtô đắt tiền khiến cư dân mạng tiếc đứt ruột

Xã hội 08/07/2021 16:42

Nhìn hình ảnh 13 chiếc ôtô bẹp dúm phần đầu khiến người xem xuýt xoa vì tiếc.

Mới đây, vụ sập tường diễn ra trên đường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội). Do trời mưa nên bức tường dài 30m đổ nhào khiến các thanh xi măng chèn lên đầu của những chiếc ôtô đậu sát vách khiến đầu chúng bẹp dúm. 

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Bức tường đổ sập sau cơn mưa khiến 10 chiếc ô tô bị bẹp dúm đầu xe - Ảnh: Internet

Theo Pháp Luật và Bạn Đọc, người dân cho biết có khoảng 10 chiếc ô tô “lãnh nạn” và phần đầu xe bị biến dạng, tuy nhiên rất may mắn không có thương vong về người. Xem những hình ảnh này, nhiều người cảm thấy tiếc đứt ruột, nhiều người khuyên nên rút kinh nghiệm trời mưa thì không đậu ôtô gần những bờ tường mỏng hay nứt nẻ để tránh sự cố đáng tiếc.

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